Финансы / Банки
Статья опубликована в № 4715 от 12.12.2018 под заголовком: Страховка для маленьких

Банки скоро будут больше платить АСВ

С нового года средства малого бизнеса будут застрахованы на 1,4 млн руб., напомнил ЦБ
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В следующем году государство будет страховать вклады не только физических лиц и индивидуальных предпринимателей (ИП), но и малого бизнеса, напомнил во вторник ЦБ. В случае отзыва у банка лицензии малое предприятие – компания с доходами до 800 млн руб. в год и не более чем со 100 работниками – может рассчитывать на страховое возмещение в размере 1,4 млн руб. Страховаться будут средства в рублях и валюте, но вклад должен быть открыт в банке, который имеет право работать с деньгами физических лиц и является участником системы страхования вкладов (ССВ), указал регулятор.

Выплаты смогут получить только предприятия, включенные в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. Сейчас в нем 251 730 компаний. Данных о том, сколько средств они держат на счетах в банках, нет.

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