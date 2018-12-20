Каким был 2018 год для российского рынка коллективных инвестиций

«Ведомости Конференции»

Индустрия управления активами довольна уходящим годом. Но следующий год будет непростым, признавали управляющие во время «Финансового форума» «Ведомостей», призывая людей к осторожности.

Спросом пользуется индивидуальный инвестиционный счет – открывшим его государство платит из бюджета до 52 000 руб., и все больше людей готовы воспользоваться его щедростью.

«Ведомости Конференции»

Анна Кузнецова, член правления – управляющий директор по фондовому рынку, Московская биржа

Почему вырос интерес населения к биржевому рынку

Отечественный фондовый рынок провожает этот год несколькими рекордами, которые поставили частные инвесторы. Статистика весьма красноречивая. Более полумиллиона человек открыли брокерские счета и начали инвестировать – такого притока не было за все предыдущие три года! Количество зарегистрированных на бирже счетов населения достигло 2,7 млн.

Получив доступ к торгам, многие люди стали активно переводить свои сбережения из депозитов в более доходные инструменты фондового рынка. В этом году свыше 15% всех новых размещений корпоративных облигаций выкупили частные инвесторы. Это 185 млрд руб. Еще на 73,3 млрд руб. россияне приобрели государственные облигации (ОФЗ).

Другой рекорд – число открытых индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) за год удвоилось и составило 556 000. При этом если в 2015 г., когда ИИС только появились, их открывали в основном владельцы брокерских счетов, то сейчас 55% счетов принадлежат новичкам рынка. Около 40% ИИС являются активными, т. е. их владельцы регулярно совершают сделки. Оборот на счетах ИИС в 2018 г. превысил 400 млрд руб., что в 1,5 раза больше, чем годом ранее.

Структура портфеля у держателей ИИС в меру рискованная: на облигации приходится 47%, акции занимают 50%, оставшиеся 3% вложены в ETF (биржевые инвестиционные фонды). Последние особенно полюбились частным инвесторам, так как помогают эффективно диверсифицировать вложения. Торги ETF в 2018-м выросли более чем вдвое – до 20,3 млрд руб. Позитивная динамика наблюдается и в ПИФах: с начала года эти фонды привлекли 88,5 млрд руб.

В 2018 г. появился новый инструмент, ориентированный на пассивных инвесторов, – биржевой паевой инвестиционный фонд (БПИФ). Это аналог зарубежного ETF, выпущенный по российскому праву и в российской юрисдикции. На Московской бирже торгуются два таких БПИФа: от УК «Сбербанк управление активами» на индекс Мосбиржи и УК «Альфа-капитал» на акции глобальных технологических компаний. ETF и другие инструменты пассивных инвестиций – разумный выбор для частного инвестора.

Рост интереса граждан к биржевому рынку обусловлен несколькими факторами. Во-первых, цифровизацией финансовых услуг. Сейчас открыть брокерский счет можно онлайн всего за несколько минут, и на этот канал приходится порядка 70% новых регистраций (против 25% в 2017 г.). Для совершения сделок теперь достаточно иметь обычный смартфон.

Во-вторых, снижение ставок по вкладам мотивирует граждан искать более доходные способы вложения средств.

В-третьих, государство активно стимулирует рост частных инвесторов с помощью выгодных налоговых льгот, освобождая или частично возвращая НДФЛ при долгосрочных вложениях в акции или облигации.

Активный рост индустрии частных инвесторов в России вселяет надежду, что в новом году фондовый рынок сможет обновить рекорды 2018-го.

«Ведомости Конференции»

Андрей Звездочкин, генеральный директор, «Атон»

«У инвесторов будет уже не так много поводов для радости»

Для российского рынка управления активами 2018 год был в целом успешным.

На рынок пришло много новых клиентов, расширились возможности для инвесторов. Притоку новых активов способствовали как снижающиеся ставки по банковским депозитам, так и хорошие доходности в предыдущие годы по основным стратегиям управления активами в облигациях и акциях.

Но к концу 2018 г. позитивные факторы начали разворачиваться в обратную сторону. Значительная часть активов в мире оказалась в отрицательной зоне. У инвесторов будет уже не так много поводов для радости, когда они будут смотреть свои ежегодные отчеты.

«Ведомости Конференции»

Василий Илларионов, управляющий директор, «Сбербанк управление активами»

«Облигации быстро отскакивают, клиенты сохраняют инвестиции и получают достаточно хорошую доходность»

Сейчас индустрия коллективных инвестиций выглядит очень консервативно: клиенты в основном сидят в облигациях. Они тоже подвержены рискам волатильности, связанной, например, с санкциями, но не ожидается серьезных рисков по корпоративным заемщикам первого-второго эшелона. Облигации быстро отскакивают, клиенты сохраняют свои инвестиции и получают достаточно хорошую доходность. Например, даже после кризиса декабря 2014 г. цены на облигации за четыре месяца почти вернулись к уровню, который был до скачка курса доллара. Возможна некоторая волатильность, но в целом клиенты не будут нести больших убытков, и у них появится возможность зафиксировать доходность надолго, скажем, на 5 лет, что невозможно для депозитов.

В сентябре «Сбербанк управление активами» запустил первый биржевой ПИФ на индекс Мосбиржи. Мы довольны торгами, оборот – около 6 млн руб. в день, и он растет. Мы планируем расширять эту линейку – запустить фонды на американские акции, на акции Европы и других развитых и развивающихся рынков. А также менять модель продаж: будем продавать не отдельный фонд облигаций или акций, а модельные портфели, состоящие из нескольких фондов.

«Ведомости Конференции»

Сергей Лукьянов, вице-президент, «ФК Открытие»; председатель совета директоров, УК «Открытие»

«Идет приток капитала, в первую очередь в фонды облигаций»

Индустрия коллективных инвестиций ожила. Идет приток капитала, в первую очередь в фонды облигаций, благодаря в том числе снижению ставок по депозитам. Однако и фонды акций за III квартал совершили значительный рывок благодаря нестабильности на рынке облигаций. Это очень здорово, что появляются инвесторы, которые отдают деньги в пассивное управление, так как среднесрочные и долгосрочные инвесторы – основа стабильности рынка.

На рынке появились первые биржевые паевые инвестиционные фонды. Они позволяют снизить издержки инвесторов. При покупке обычного ПИФа у агентов приходится платить комиссию, которая составляет около 1% за вход и за выход, в то время как при покупке биржевого ПИФа комиссии составляют сотые доли процента, что дает прибавку инвестору в доходности в 1–2% годовых.

Риски для налоговых льгот ИИС

Налоговый вычет до 400 000 руб. от внесенной на ИИС суммы (т. е. бюджет возвращает 52 000 руб.) повышает привлекательность этого инструмента, но чем активнее он развивается, тем дороже обходится бюджету. Государство, естественно, этим недовольно, и эта льгота может оказаться под угрозой отмены.

Как ее защитить? Например, сделать так, чтобы люди активнее пользовались вторым типом вычета – «на доход» (освобождение от НДФЛ дохода по ИИС). Для этого можно было бы повысить сумму, вносимую на такой тип счета, хотя бы до 2 млн руб. (с 1 млн). Тогда появится класс людей, которые будут заинтересованы в сбережении и долгосрочном инвестировании больших денег, и это не потребует дотаций от государства.

Чтобы повысить привлекательность второго типа счета, можно также разрешить при необходимости временно изымать деньги со счета без потери права на налоговую льготу (например, на обучение детей, лечение и т. п.) при условии, что эта сумма будет позже возвращена на счет. Кроме того, можно разрешить переносить возможность пополнения счета на год-два, что будет удобно для молодых людей, заканчивающих вузы, а также разрешить вносить валюту – дать возможность без дополнительной комиссии за конвертацию вложить валютные сбережения.