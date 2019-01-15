Финансы / Рынки

ЦБ вернулся на валютный рынок

Он возобновил покупки валюты для Минфина по бюджетному правилу после четырехмесячного перерыва
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Во вторник ЦБ после четырехмесячной паузы вернулся к покупке валюты на рынке по бюджетному правилу. В августе ЦБ приостановил покупки на рынке из-за резкого ослабления рубля, вместо этого он продавал Минфину валюты из своих резервов.

С 15 января по 6 февраля ЦБ будет покупать валюту на 15,6 млрд руб. в день, всего – на 265,8 млрд руб. Это минимальная сумма с апреля прошлого года, когда на покупку валюты было направлено 240,7 млрд руб. В августе, когда ЦБ покинул валютный рынок, покупки должны были составить 388,3 млрд руб. в месяц и 16,7 млрд руб. в день.

Инвесторы на возвращение ЦБ отреагировали минимально. К 14.00 мск доллар подорожал только на 3 коп. к закрытию предыдущих торгов и достиг 67,1 руб. Евро к этому моменту подешевел на 22 коп. и стоил 76,68 руб.

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