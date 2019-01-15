ЦБ требует от банков усилить контроль за денежными переводами за рубеж
Он обнаружил людей, совершающих серийные переводы крупных сумм, и счел это схемой ухода от валютного контроля
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Андрей Гордеев / Ведомости
ЦБ в ходе надзора за банками заметил схему с сомнительными денежными переводами за границу. Вот как описывает ее зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин в письме, разосланном банкам 14 января.
Одни и те же люди, которых Скобелкин называет «серийными отправителями», неоднократно в течение дня с небольшими временными интервалами осуществляют переводы денег. Делают они это без открытия банковских счетов, как правило, в подразделениях банков в крупных торговых местах либо рядом с ними – в большинстве случаев там не используется контрольно-кассовая техника.
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