Росфинмониторинг хочет следить за разводами и ограничить оборот наличных
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Сомнительные операции должностных лиц, в том числе из «губернаторского, депутатского и министерского корпуса», обнаружил Росфинмониторинг, анализируя панамское досье, рассказал начальник управления Росфинмониторинга по противодействию отмыванию доходов Виталий Андреев на конференции в Высшей школе экономики. Всего Росфинмониторинг нашел 4197 подконтрольных россиянам офшорных компаний в документах панамской юрфирмы Mossack Fonseca, которые были опубликованы в 2016 г. Международным консорциумом журналистов-расследователей и Центром по исследованию коррупции и организованной преступности.
У россиян оказалось больше фирм, чем у других стран: например, у американцев было найдено 3066 фирм, у украинцев – 470, рассказал Андреев. Компании россиян, по его словам, провели «множество сомнительных финансовых операций» на общую сумму свыше 5 млрд руб. Более половины этих компаний зарегистрировано на Британских Виргинских островах, за ними по популярности следуют Панама и Багамы. Результаты анализа направлены в правоохранительные органы, указано в докладе Андреева.
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