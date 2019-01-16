Греф выступил против монополии государства в новых технологиях

Греф и прежде высказывался против государственного вмешательства в цифровые технологии, особенно в сферы, которые развиваются и без него Григорий Сысоев / РИА Новости

Предправления Сбербанка Герман Греф призвал не создавать государственных монополий на рынке новых технологий, в том числе цифровых экосистем. «Где можно, нужно не накладывать монопольную государственную руку на элементы развития диджитальной экосистемы, государственных и негосударственных платформ», – заявил Греф, выступая на Гайдаровском форуме (здесь и далее цитаты по ТАСС).

Его первый заместитель Александр Ведяхин в кулуарах форума заявил, что пока госбанк не планирует присоединяться к системе быстрых платежей (СБП), которую создает ЦБ. В этой системе граждане смогут мгновенно переводить друг другу деньги по номеру мобильного телефона получателя. Оператором и расчетным центром СБП выступит сам Центробанк.

У Сбербанка есть своя система переводов с карты на карту, в том числе по номеру телефона. Она контролирует более 60% рынка таких переводов (исходя из данных самого банка и ЦБ).

Переводы в системе Сбербанка бесплатны, если обе карты – отправителя и получателя – выпущены одним подразделением банка. Если у них карты разных региональных подразделений Сбербанка, перевод стоит 1% (но не больше 1000 руб.), если один из банков – не Сбербанк, то тариф 1,5%.

В СБП банки сами установят тарифы за переводы. Для них в первый год работы система будет бесплатна, с 2020 г. ЦБ будет брать с них за транзакцию 1–6 руб., следует из опубликованных тарифов. Запустить СБП планируется в январе 2019 г.

«Когда вы создаете искусственную монополию, внедряя государство на какие-то поляны, заранее можно говорить, что вы создаете неконкурентоспособную модель», – говорил Греф в выступлении на форуме. Он и прежде высказывался против государственного вмешательства в цифровые технологии, особенно в сферы, которые развиваются и без него. «У нас что, есть проблема с платежами между гражданами? По этой функциональности российский рынок один из лучших в мире <...> мы точно в тройке лидеров», – говорил он на Finopolis 2018.

Законодательно закрепить обязанность всех банков присоединиться к СБП рекомендовали правительству ЦБ, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Минфин по итогам анализа рынка денежных переводов физлиц, сообщал «Коммерсантъ». Законопроект, дающий такую возможность, внесен в Госдуму. «Правилами платежной системы Банка России могут быть установлены особенности получения участниками платежной системы Банка России услуг в рамках платежной системы Банка России, включая случаи обязательности их использования», – говорится в документе.

В Сбербанке о нем знают, заявил Ведяхин на Гайдаровском форуме. «Ведомости» направили запрос в Центробанк.

«Наш крупнейший банк является одновременно и передовым игроком на рынке финансовых технологий. Он объявил, что будет трансформироваться в «экосистему». Банк становится частью инфраструктуры финансового рынка, а все остальные игроки и их клиенты могут к нему подключаться. Это принципиально новая модель информационной архитектуры, традиционно IT-системы банков были «закрытыми». Нам принципиально важно, чтобы цифровую трансформацию успешно прошел не один крупнейший банк, а большинство участников рынка», – говорил на днях в интервью «Известиям» зампред ЦБ Василий Поздышев.

«Отчасти создание системы ЦБ действительно ограничивает конкуренцию на рынке платежей физлиц, но она и сейчас не слишком безгранична, учитывая долю Сбербанка. Понятно, почему Сбербанку не нравятся намерения ЦБ. Создание такой системы может существенно сократить долю госбанка на рынке», – говорит сотрудник крупной консалтинговой компании, работающий с банками.

Когда ЦБ запустит СБП, о конкуренции на рынке платежей между физлицами «придется забыть», полагает депутат от «Единой России», бывший председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Владислав Резник: «Несмотря на большую долю Сбербанка на рынке платежей, конкуренция все равно присутствует. А когда ЦБ введет свою систему, ни о какой конкуренции и речи не будет».

Это не первый подобный спор Сбербанка с ЦБ. Регулятор создает единую биометрическую систему (ЕБС), которая позволит банкам идентифицировать россиян и удаленно открывать им счета и проводить операции. Банки обязаны к ней присоединиться: с этого года 20% их отделений должны принимать данные в ЕБС, со следующего – все. Сбербанк форсирует сбор данных в свою биометрическую систему: в конце 2018 г. он сообщил о сборе «миллионов» образцов биометрии, пока данные в ЕБС исчисляются тысячами.

Госбанк 11 января объявил, что начал собирать данные россиян для ЕБС, но, как убедились корреспонденты «Ведомостей», в некоторых отделениях Сбербанка, которые, по данным ЦБ, должны регистрировать в ЕБС, сдать биометрию можно только во внутреннюю систему Сбербанка.

«В России клиенты божественные» – так говорил Герман Греф