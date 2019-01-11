Сбербанк отчитался, что выполнил требования ЦБ по сбору биометрии россиян

Из данных «Ростелекома» следует, что для ЕБС биометрию собирают только 22 банка, причем не все из них подключили 20% отделений, как того требует ЦБ Андрей Гордеев / Ведомости

С 31 декабря Сбербанк подключил к сбору данных россиян для государственной Единой биометрической системы (ЕБС) 2700 своих отделений (20% от их общего числа), объявил госбанк.

ЕБС заработала в конце июня. Она позволит россиянам, сдавшим биометрию (изображения лиц и слепки голосов) в одном банке, удаленно открывать счета, брать кредиты или делать переводы в любом другом. По закону собирать данные в ЕБС обязаны все банки. ЦБ установил такой график подключения к ЕБС: в 20% отделений – к концу 2018 г., в 60% – к середине 2019г. и во всех – к концу следующего. В конце декабря прошлого года депутаты внесли в Госдуму законопроект, позволяющий банкам с базовой лицензией подключиться до 1 января 2021 г.

Хотя другие крупнейшие банки объявили о подключении к ЕБС почти сразу после начала ее работы, Сбербанк не торопился начинать работу с системой, параллельно развивая свою собственную. В декабре президент госбанка Герман Греф рассказал, что в биометрической системе Сбербанка сейчас миллионы биометрических образцов клиентов. В ЕБС свои данные сдали лишь несколько тысяч человек.

Из данных «Ростелекома» следует, что для ЕБС биометрию собирают только 22 банка, причем не все из них подключили 20% отделений, как того требует ЦБ.

«Ведомости» ожидают комментариев представителя Центробанка.