Статья опубликована в № 4738 от 23.01.2019 под заголовком: Антизарплатный проект
«Ведомости» выяснили, как банки предлагают побороть зарплатное рабство
Зарплатные проекты могут исчезнуть
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Единый зарплатный реестр уравнял бы шансы всех банков, считают эксперты
Андрей Гордеев / Ведомости
Альфа-банк, «Тинькофф банк» и Совкомбанк выработали проект Консолидированного зарплатного реестра, передал «Ведомостям» зампред правления Альфа-банка Владимир Сенин. Такой реестр, по его словам, позволил бы существенно снизить доминирование госбанков: по оценкам Альфа-банка, на счета в Сбербанке и ВТБ поступает около 75% зарплат россиян.
В результате госбанки аккумулируют не только деньги населения, но и информацию об экономическом положении граждан, их финансовом поведении, говорил Сенин на парламентских слушаниях 21 января. С внедрением реестра понятие зарплатного проекта исчезнет, прогнозирует он: банки, желающие получить средства работника, будут общаться с ним напрямую, а не через работодателя.
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