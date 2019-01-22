«Ведомости» выяснили, как банки предлагают побороть зарплатное рабство

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Единый зарплатный реестр уравнял бы шансы всех банков, считают эксперты Андрей Гордеев / Ведомости

Альфа-банк, «Тинькофф банк» и Совкомбанк выработали проект Консолидированного зарплатного реестра, передал «Ведомостям» зампред правления Альфа-банка Владимир Сенин. Такой реестр, по его словам, позволил бы существенно снизить доминирование госбанков: по оценкам Альфа-банка, на счета в Сбербанке и ВТБ поступает около 75% зарплат россиян.

В результате госбанки аккумулируют не только деньги населения, но и информацию об экономическом положении граждан, их финансовом поведении, говорил Сенин на парламентских слушаниях 21 января. С внедрением реестра понятие зарплатного проекта исчезнет, прогнозирует он: банки, желающие получить средства работника, будут общаться с ним напрямую, а не через работодателя.