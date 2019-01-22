Как сотрудники освобождаются от зарплатного рабства

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Варвара Гранкова

Москвичка Виктория несколько лет работала менеджером по рекламе в иностранной компании – производителе строительного оборудования. При найме на работу ей выдали зарплатную карту крупного банка. Виктория была давним клиентом другого банка и каждый месяц перекладывала зарплату с карты на карту. Осенью 2014 г. вступили в силу поправки в Трудовой кодекс (ТК), которые дали право сотрудникам выбирать любой банк для получения зарплаты. Виктория принесла в бухгалтерию заявление о смене зарплатного банка, но получила отказ – мол, все сотрудники получают зарплату автоматически на карты одного банка-эмитента, а ее реквизиты придется вносить вручную, нужно будет дополнительно нанимать бухгалтера. В компании опасались, что примеру Виктории захотят последовать и другие. «Я отправила e-mail финансовому директору с жалобой. В копию поставила гендиректора, с которым у нас были хорошие отношения. Только после согласия гендиректора бухгалтерия приняла мое заявление», – говорит Виктория.

За четыре года зарплатное рабство в России так и не удалось искоренить: подавляющее большинство работников по-прежнему привязаны к одному банку, заявил на днях зампред правления Альфа-банка Владимир Сенин. А заместитель предправления Совкомбанка Алексей Панферов уточнил, что более 50% зарплат россиян поступает на счета в Сбербанке. «Ведомости» разбирались, почему так мало сотрудников успели освободиться от зарплатного рабства.

Сила привычки

Обычно работники просят перечислять зарплату в тот банк, в котором они могут взять выгодный ипотечный или потребительский кредит, рассказывает сооснователь компании «Кнопка» (предоставляет административные и бухгалтерские услуги бизнесу) Андрей Завьялов. Некоторые имеют большой стаж обслуживания в другом банке (например, карта была получена еще на предыдущем месте работы) и не хотят менять привычки. Бывают и более сложные жизненные ситуации – например, когда человек имеет долги по исполнительным листам. Завьялов вспоминает, что один из подчиненных имел задолженность по коммунальным услугам и пытался обжаловать ее в суде – как начисленную по ошибке. Но приставы до решения суда направили исполнительный лист в Сбербанк, и тот автоматически списывал со счета определенную сумму каждый месяц. Сотрудник попросил переводить зарплату на счет в другом банке.