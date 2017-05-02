Бюджетники без карты «Мир» могут остаться без зарплаты

Чтобы этого не произошло, им нужно успеть оформить карту до 1 июля 2018 года

ЦБ пояснил, что делать банкам с зарплатой тех бюджетников, которые не получат карту «Мир» до 1 июля 2018 г.

Совет Федерации одобрил закон о переходе бюджетников на «Мир» 26 апреля. Он предполагает, что к банковскому счету бюджетника может быть привязана только карта «Мир». Перевод на «Мир» тех, кто получает зарплату из бюджета, должен завершиться до 1 июля 2018 г., пенсионеров – до 1 июля 2020 г.

Если клиенту после 1 июля 2018 г. (или 2020 г.) пришли средства из бюджета, а к его карточному счету не привязан «Мир», то банк учитывает их как средства «невыясненного назначения», говорится в проекте указания ЦБ, опубликованном в пятницу. Банк также обязан сообщить об этом клиенту и предложить ему три варианта: открыть новый счет с картой «Мир», открыть счет без карты, получить деньги наличными. Если в течение 10 рабочих дней клиент не объявится, то банк возвращает средства плательщику, говорится там же.

Год – это достаточный срок для того, чтобы все банки успели перевести бюджетников на «Мир», тем более что в случае зарплатных проектов клиентов можно перевести централизованно через работодателя, рассказывает предправления НП «Национальный платежный совет» Алма Обаева. А в случае чего 10 рабочих дней – достаточный срок, чтобы открыть новый счет и выпустить карту, считает она. Сможет ли клиент сделать это дистанционно – зависит от внутренних правил банка и от того, можно ли будет выпустить виртуальную карту «Мир» и не приходить за ней в отделение, говорит Обаева. Такую карту можно загрузить в телефон, поддерживающий функцию бесконтактной оплаты, или делать с помощью нее покупки в интернете, объясняет она. Если банку придется все же возвращать деньги работодателю, то могут возникнуть сложности с учетом уплаченных налогов, предупреждает Обаева.

Кому он нужен Положения закона будут распространяться на выплаты денежного содержания, зарплат работников государственных и муниципальных учреждений, пенсий и стипендий. Обслуживание карт для пенсионеров будет бесплатным. С 1 июля 2017 г. карты «Мир» будут выдаваться всем гражданам, обратившимся за открытием нового банковского счета, если они получают выплаты из бюджета. Закон не распространяется на единовременные выплаты (например, из ФСС или на налоговые вычеты).

Сроки [по переводу бюджетников] были приняты с оглядкой на планы банков по эмиссии карт «Мир», пояснил представитель ЦБ. По его словам, они учитывают готовность инфраструктуры к приему национальных карт, а также время, необходимое банкам на перевод клиентов бюджетной сферы и пенсионеров на карты «Мир». Представитель Сбербанка, которому предстоит эмитировать около 40 млн карт «Мир» для бюджетников, от комментариев отказался.

«ВТБ 24» обеспечит зарплатных клиентов-бюджетников картами «Мир» до 1 июля 2018 г. и заменит карты пенсионерам к 1 июля 2020 г., обещает член правления банка Вениамин Полянцев. Банк делает все, чтобы большинство клиентов, получающих выплаты из бюджета, изначально получали карты «Мир», подчеркивает он. «ВТБ 24» изучает опубликованный ЦБ проект и рассматривает возможность информирования клиента с помощью e-mail-, sms-уведомления или звонка оператора.

В случае когда в банк придут средства для бюджетника без карты «Мир», сложностей не возникнет, уверен директор по карточным технологиям Промсвязьбанка Александр Петров. Банк сможет легко информировать клиента, а тому будет необходимо скачать заявление с сайта банка, заполнить и отнести в бухгалтерию. Он заверил, что его банк успеет до 1 июля 2018 г. выдать карты всем своим клиентам, получающим зарплаты из бюджета.