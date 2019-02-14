Задорнов и Греф: Путина дезинформировали о высокой комиссии за прием карт

Предправления «ФК Открытие» Михаил Задорнов и президент Сбербанка Герман Греф Екатерина Штукина / ИТАР-ТАСС

Руководители Сбербанка Герман Греф и «ФК Открытие» Михаил Задорнов назвали неточными данные о высоких комиссиях для ритейлеров за прием карт (эквайринг), которые привел президент Владимир Путин. Неделю назад на форуме «Деловой России» Путин заявил, что такие комиссии – в 3% – слишком большие, и назвал их квазиналогом.

Владимир Путин, Эквайер

Президент отвечал на вопрос члена генерального совета «Деловой России» Анны Нестеровой. Она пожаловалась, что «зарубежные партнеры» платят за прием карт 0,3%, а в России ставки доходят до 3%. Путин обещал, что вопрос будет «предметом обсуждения с привлечением бизнес-сообщества».

Президента «дезинформировали», заявил 14 февраля «РБК ТВ» Задорнов. Проблема гораздо более сложная, чем о ней говорят, подчеркнул он: единой ставки эквайринга нет, нет никаких 3%. По его данным, средняя комиссия за эквайринг в России – 1,5–1,7% и большую ее часть банки возвращают клиентам в виде кэшбэка.

Были приведены некорректные цифры, поддержал Задорнова Греф. «Эта цифра [3%] прозвучала в вопросе от непосредственных пользователей», – объяснил «Ведомостям» ее происхождение пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Данные общедоступны, парирует Нестерова: комиссия за эквайринг составляет 1,5–3% в зависимости от оборота предприятия, такие ставки указаны на сайтах банков, их подтверждают бизнесмены.

Скриншоты тарифов за прием карт в 3,5–3,7% приложены к заявлению президента АКИТ Артема Соколова в ответ на выступление Задорнова: «То, что глава крупного банка не видел таких комиссий, вовсе не означает, что их нет, ставка 3% типична для интернет-магазинов, порой она даже выше».

Ставки со скриншотов – максимальные для предприятий с оборотами около нуля, их доля крайне мала, защищает шефа замдиректора департамента эквайринга «Открытия» Александр Дынин.

Большинство банков не публикуют ставки и устанавливают их отдельно для каждого типа торговой точки. Средняя комиссия за прием карт – 1,5–2,5%, следовало из презентации одной из платежных систем. АКОРТ приводила данные, что торговые точки платят 1–3%.

Месседж от Путина

Ритейлеры много лет просят снизить комиссии и регулировать их законодательно. Дискуссия возобновилась после встречи вице-премьера Дмитрия Козака с ритейлерами в ноябре. Козак поручил до 1 февраля представить в правительство предложения, как удешевить эквайринг. В докладе антимонопольной службы (ФАС) не поддерживаются фиксированные цены на эквайринг в 0,2% для дебетовых и 0,3% для кредитных карт. Против регулирования комиссий высказывались и Минпромторг, и ЦБ.

После выступления Путина представитель Козака Илья Джус заявлял, что решения будут приниматься на согласительном совещании у вице-премьера после Сочинского инвестиционного форума (проходит 14–15 февраля). «Получили месседж руководителя государства <...> будем опять разговаривать с бизнес-сообществом, как достичь компромисса», – сказал в кулуарах форума замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов.

Герман Греф, Эквайер

На тариф за эквайринг в основном влияет размер межбанковской комиссии (интерчейндж), которую банк-эквайер перечисляет банку – эмитенту карты. Размер зависит от типа карты: чем выше ее уровень, тем больше получает эмитент. За счет этих средств эмитенты окупают выпуск и обслуживание карт, выплачивают клиентам кэшбэки.

Если ставки снизятся до уровня «зарубежных партнеров», Сбербанку придется менять бизнес-модель, предупредил Греф: «Эквайринговые устройства все в нашей собственности. Мы их покупаем сами, мы их устанавливаем сами, мы их обслуживаем, сопровождаем сами. Если эти расходы будут переложены на плечи торговых сетей <...> их расходы существенно вырастут» (цитата по «Интерфаксу»).

Здесь его не поддержали даже коллеги. Дынин не видит прямой связи между регулированием и изменением бизнес-модели: регулирование интерчейнджа ударит по эмитентам и держателями карт, но мало скажется на доходах эквайеров: они и так минимальны.

Торговцы, в основном малый бизнес, закупают сами до 25% терминалов, оценивает гендиректор «INPAS софта»ﾈАлексей Лаврухин, из крупных ритейлеров это делает «Магнит» (его представитель на запрос не ответил).

В банк со своим терминалом

Банкам принадлежит около 85–90% POS-терминалов, установленных в торговых точках, которые они обслуживают, следует из ответов «Открытия», Промсвязьбанка и ВТБ. Стоимость устройства заложена в комиссию, которую платит торговец, говорит представитель ВТБ, окупаемость оборудования зависит от оборота терминала. Парк устройств одного типа позволяет банку дешевле и быстрее обновлять софт и внедрять новые сервисы, объясняет Дынин. А стоимость самих терминалов для банков с учетом больших объемов закупки ниже, чем для отдельных магазинов. Банки также осуществляют и сервисную поддержку терминалов.

POS-терминалы в «М.видео» и «Эльдорадо» принадлежат банку, рассказывает представитель группы. По его словам, в качестве альтернативы сети могли бы арендовать терминалы у производителей оборудования. Торговец, который купил терминал, точно будет им пользоваться и не положит на полку, как это часто бывает с «бесплатными» терминалами от банков, указывает замдиректора департамента электронного бизнеса Промсвязьбанка Никита Хомутов. По его данным, банки дают хорошую скидку на тариф, если клиент приобретает терминал самостоятельно. На второй год клиенту становится выгодно использовать свой терминал, говорит Хомутов, тренд на покупку терминала самими клиентами появился два-три года назад, и сейчас все банки стремятся ему следовать. Такой подход проще и дешевле для бизнеса, говорит представитель «Русского стандарта»: терминалы долго окупаются у компаний с небольшими оборотами, что повышает для них стоимость эквайринга. Банки, выдавая свои терминалы торговцам, привязывают их к себе, «могут и ставку повысить», заключает сотрудник одной из компаний, оказывающих платежные услуги.