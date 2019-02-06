Финансы / Банки
Статья опубликована в № 4749 от 07.02.2019 под заголовком: Путин и кэшбэк

Путин счел комиссию за прием карт слишком высокой для магазинов

Накануне профильные ведомства выступили против регулирования этих тарифов
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Комиссии для ритейлеров при оплате картами в 3% слишком большие, это квазиналог, над этим вопросом надо работать, сказал в среду на форуме «Деловая Россия» президент Владимир Путин, отвечая на вопрос из зала от члена генерального совета «Деловой России» Анны Нестеровой. У «зарубежных партнеров» комиссия за прием карт составляет 0,3%, жалуется она. В некоторых странах комиссия еще ниже 0,3%, знает президент: «По отдельным дебетовкам – 0,2%, по кредитным картам – 0,3%».

Электронная торговля развивается «гигантскими темпами», отметил Путин, а комиссии по картам – это ограничитель роста. «Здесь коллеги меня слышат, я вижу, в зале сидят люди – те, которые должны этим заниматься. Уверен, что они тоже будут реагировать на это, во всяком случае, это будет предметом нашего обсуждения с привлечением бизнес-сообщества», – заявил Путин.

Магазины платят за прием карт (эквайринг) 1–3% от суммы платежа, стоимость приема карт в интернете для малого бизнеса выше – от 2,5 до 3,5% в зависимости от оборота, неоднократно говорил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Сергей Беляков. Он предлагал установить для магазинов тарифы, которые назвал Путин: до 0,2% для дебетовых карт и до 0,3% – для кредитных.

Ритейлеры много лет просят снизить комиссии за прием карт и регулировать их законодательно. Дискуссия разгорелась с новой силой после встречи вице-премьера Дмитрия Козака с ритейлерами в ноябре. По ее итогам Козак поручил до 1 февраля представить в правительство предложения, как снизить комиссию за эквайринг.

«По результатам анализа предложения о прямом ценовом регулировании не были поддержаны ФАС, Минфином, Минпромторгом и Банком России», – рассказал «Интерфаксу» представитель ФАС 5 февраля, накануне выступления Путина. Представитель Козака Илья Джус заявил, что решения, связанные со стоимостью приема карт для торговых точек, будут приниматься на согласительном совещании у вице-премьера, на нем ФАС представит предложения профильных ведомств. По его словам, совещание состоится уже после Сочинского форума (пройдет 14–15 февраля. – «Ведомости»).

«Тема обсуждалась в правительстве, она достаточно публична, и нет ничего удивительного, что президент в курсе», – отвечает Беляков на вопрос о потрясающей осведомленности Путина о ставках эквайринга и возможных причинах того, что при отрицательной позиции большинства ведомств президент снова поднял этот вопрос.

В правительство внесен доклад, в котором, в частности, не поддерживаются фиксированные цены на эквайринг в размере 0,2% для дебетовых и 0,3% для кредитных карт, уточнила в среду пресс-служба ФАС. Доклад отражает согласованную позицию ФАС, Минфина, Минпромторга и ЦБ, говорится в ответе службы. Там также подчеркивается, что дорожная карта по развитию конкуренции предполагает создание условий для снижения комиссии, меры прорабатываются. ЦБ, Минфин и Минпромторг не ответили на запросы.

Откуда ставки растут

Комиссия, которую ВТБ берет с магазинов за прием карт, значительно ниже 3%, сказал представитель госбанка. В среднем для торговых точек она находится в диапазоне 1,5–2,5%, рассказывали участники платежного рынка.

За счет этих средств банки окупают выпуск и обслуживание карт, платят клиентам бонусы и кэшбэки.

Снижение интерчейнджа неминуемо приведет к сокращению банками-эмитентами выплат кэшбэков, программ лояльности, а плата за обслуживание карт для клиентов, наоборот, вырастет, предупреждает руководитель по развитию эквайринга Альфа-банка Денис Хренов. Текущие ставки эквайринга – составляющая экосистемы безналичных платежей, которая уже доказала свою эффективность и в которой за счет высоких вознаграждений банков-эмитентов обеспечиваются крайне выгодные условия обслуживания держателей карт, отмечает в ответе на запрос пресс-служба «ФК Открытие». Visa, Mastercard и «Мир» на запросы не ответили.

Зарубежный опыт показывает, что снижение комиссий, которые торговые точки платят банку-эквайеру, приведет к отмене бонусных программ лояльности для клиентов, говорил предправления «Тинькофф банка» Оливер Хьюз.

«Мы не видим жесткой необходимости в регулировании. Например, в Европе после регулирования интерчейнджа доля наличных выросла и люди стали отказываться от карт, потому что банкам стало невыгодно их предлагать. Мы не хотим получить такой результат. Мы считаем, что безналичные расчеты гораздо более выгодны и государству, и гражданину», – рассказывала в январе в интервью «Ведомостям» первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова.

Регулирование комиссии позволит создать более справедливые условия для розничных точек, так как объем и характер платежей в небольшом магазине иной, нежели в крупной сети, считает начальник управления развития эквайринга и зарплатных проектов Московского кредитного банка Евгений Медведев. Потенциально это может сдержать рост цен, надеется он.

Представитель Сбербанка от комментариев отказался.

Цены не снизятся

Даже если эквайринг подешевеет с 1–3 до 0,2–0,3%, торговцы вряд ли снизят цены: сэкономленные деньги они направят на развитие бизнеса. Речь сможет идти о сотнях миллиардов рублей: по данным ЦБ, за девять месяцев россияне оплатили картами 14 трлн руб.

«Мы надеемся, что ставки за прием платежей по картам для торговых точек снизятся: президент достаточно ясно сформулировал свою позицию по этому вопросу и напрямую обратился к руководителям ведомств, сидящим в зале», – сказал Беляков. Если это произойдет, то подтолкнет развитие и торговли, и систем безналичных платежей, уверен он.

В LavkaLavka тариф за прием карт – около 2% от суммы платежа, это существенная сумма, если учесть, что на карточные платежи приходится около 70% оборота магазинов LavkaLavka и до 80% – ресторанов, говорит основатель этого фермерского кооператива Борис Акимов: «Нас еще спасает достаточно высокая рентабельность, для ритейлеров с более низкой рентабельностью текущие тарифы за эквайринг – еще большая нагрузка». Маловероятно, что снижение комиссий за эквайринг отразится на покупателях, признает он (даже если допустить, что за снижением комиссий ритейлеры снизят цены, вряд ли покупатель заметит разницу в 1% или доли процента), но зато значительно расширит возможности бизнеса, позволит увеличить число торговых точек и т. д.

Кроме того, снижение комиссий приведет к тому, что больше торговцев будет принимать карты (сейчас многим это просто невыгодно), считает Акимов.

В «Азбуке вкуса» около 70% покупок оплачивается картами, говорит представитель сети: «С учетом этого мы рассматриваем возможность снижения розничных цен в случае уменьшения комиссии за эквайринг». Президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов предлагает «хотя бы разрешить ритейлу участвовать в разработке бонусных программ».

Тарифы за эквайринг в среднем в 10 раз выше, чем за инкассацию наличных, рассказывает представитель группы «М.видео-Эльдорадо», оборот безналичных за последний год вырос в 1,5 раза и расходы на их прием все больше давят на цены – ритейлеры даже вынуждены планировать промокампании с учетом растущих расходов на эквайринг, а если они снизятся, можно будет предложить более низкие цены. Он выступает за госрегулирование в этой сфере и поддерживает развитие альтернативных форматов оплаты, например Системы быстрых платежей от ЦБ.

Комментарии
yinxiong
14:36 06.02.2019
"интерчейнджа – только для повышения доходности торговых предприятий – бессмысленно, объясняла Скоробогатова" - надеюсь когда Ваш работодатель будет брать с Вас 3% комиссии за зачисление Вашей зарплаты Вам на карту, Вы начнете мыслить более адекватно. Комментарии банков доставляют. Ведомости молодцы, жмите их, лоббисты мбс и сетей конечно слабее лоббистов банковской системы, но ...
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