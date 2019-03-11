Ошибки директоров компаний обходятся страховщикам все дороже

В 2018 году выплаты и требования по страхованию этой ответственности резко выросли, а с ними и цены

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Страховать ответственность менеджеров и директоров стало дороже Евгений Разумный / Ведомости

Полисы D&O (Directors & Officers Liability) защищают директоров и менеджеров от исков, предъявленных из-за их ошибочных управленческих решений. Страховщик компенсирует ущерб от неверных действий, судебные расходы, а иногда и расходы на восстановление репутации компании.

В России D&O страхуют «Альянс», АИГ, «Ингосстрах», «Альфастрахование», «Согаз», «Росгосстрах», перечисляет основных игроков директор департамента финансовых рисков страхового брокера Marsh Ольга Глазкова. Информация о выплатах по D&O разглашается редко, статистики по нему нет. ЦБ включает эти данные в раздел «Страхование финансовых рисков» вместе со страхованием от невыплаты кредитов (сборы в 2018 г. – 33,1 млрд руб., выплаты – 2,5 млрд).

У АИГ выплаты по D&O в 2018 г. были рекордными для компании: по российским клиентам они выросли почти в 5 раз и превысили $15 млн, включая резервы (сумма, зарезервированная под убытки, по которым еще не было выплат), рассказывает ее ведущий андеррайтер Игорь Чичкан. Рост количества и сумм выплат отмечает «Ингосстрах», передал начальник управления страхования банковских и информационных рисков Антон Казиев. Рост выплат исчисляется десятками миллионов рублей, уточнил представитель компании. У «Альянса» выплаты за девять месяцев 2018 г. выросли в 4 раза и превысили 100 млн руб., сказал его представитель. У «Альфастрахования» убытков по D&O не было. Представители «Росгосстраха» и «Согаза» данные не предоставили.

Выплаты растут из-за массовых слияний, поглощений и банкротств компаний, объясняет замдиректора департамента андеррайтинга по корпоративным видам страхования «Согласия» Михаил Денисов (в его компании выплат по D&O в 2018 г. не было). При слияниях и поглощениях «часто остро встают корпоративные конфликты», добавляет он. Компании сталкиваются с финансовыми сложностями, а также «проверками и особым вниманием государственных органов», добавляет причину роста выплат Чичкан. Также все больше исков против директоров рассматривается в иностранных судах: процессы там длительные, а стоимость услуг адвокатов может достигать $1 млн в месяц, продолжает он.