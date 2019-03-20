Российские эмитенты вернулись на рынок
Внешние условия позволили провести несколько SPO и разместить евробонды почти на $3 млрд
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Ожил рынок акций
Максим Стулов / Ведомости
В I квартале 2019 г. у России возникло окно для размещений, и эмитенты поспешили им воспользоваться: четыре выпуска евробондов на $2,67 млрд. Это больше, чем за три квартала 2018 г. (подсчеты «Ведомостей» по данным Rusbonds). Но до I квартала 2018 г. далеко: тогда было размещено 10 выпусков на $5,11 млрд.
Готовится даже Минфин: до конца марта он может разместить бумаги на $3 млрд, сообщило Bloomberg и подтвердили «Ведомостям» два федеральных чиновника.
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