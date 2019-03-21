Минпромторг не согласен с предложениями ЦБ по снижению тарифов за прием карт
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Банк России в четверг направил в правительство предложения по снижению стоимости приема карт (эквайринг), сообщила пресс-служба ЦБ. Представить предложения рынка к 20 марта поручил вице-премьер Дмитрий Козак.
В качестве первого этапа участники дискуссии поддержали снижение межбанковской комиссии (ее банк, обслуживающий торговую точку, платит банку, выпустившему карту, в виде процента от суммы операции) для социально значимых товаров и услуг, говорит представитель ЦБ. К ним отнесены образование, здравоохранение, аптеки. Среди других предложений – снижение межбанковской комиссии для крупных покупок (автомобилей и недвижимости).
Но итогом обсуждений довольны не все. Минпромторг представил особую позицию о необходимости снизить ставку межбанковского вознаграждения для предприятий малого и среднего бизнеса, сказал «Ведомостям» представитель министерства. По словам двух участников обсуждений, Минпромторг на совещании в ЦБ 15 марта и в ассоциации банков «Россия» 18 марта просил учесть интересы в том числе малого и среднего бизнеса.
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