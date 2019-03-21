Финансы / Профучастники

Можно ли снизить комиссии за обслуживание карт

На мировом рынке эквайринга лидируют специализированные компании, а не банки
Илья Коробов, генеральный директор INPAS

Новости торгового эквайринга в последние несколько лет представляли собой исключительно оптимистичные отчеты: стремительное развитие, внедрение новых сервисов, рост безналичных транзакций. СМИ подчеркивали, что платежные системы и банки развивают эквайринг – создают новые карточные продукты, привлекают клиентов кэшбэком, бонусами, милями и скидками.

А торгово-сервисные предприятия (ТСП), наоборот, нередко ругали за нежелание работать по-новому. И вот официально, на самом высоком уровне, прозвучало: ТСП вынуждены платить высокую комиссию за эквайринг. Разгорелись дискуссии, участники рынка делятся своими расчетами ставок и мнениями.

Эти споры показывают, что проблема существует. Ритейл ставкой недоволен, но не поспоришь и с тем, что именно высокие комиссии позволяют развивать эквайринг, поощрять конечного покупателя бонусами и выпускать новые карточные продукты. Банку невыгодно работать с мелкими и микропредприятиями: затраты на их привлечение и обслуживание высокие, а комиссионные доходы – низкие. А микробизнес, в свою очередь, «не тянет» эквайринг из-за высоких ставок, ведь чем меньше оборот, тем выше ставка.

Как решить эту дилемму?

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