Как банки предлагают удешевить прием карт
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Участники дискуссии о снижении тарифов за прием карт (эквайринг) выработали общий подход, сообщил вице-премьер Дмитрий Козак.
Он напомнил, что правительство достигло договоренности о том, что представители торговых сетей, платежных систем, банков выработают общие критерии и механизмы. «Они сегодня должны были подписать. По предварительной информации, все стороны обо всем договорились, есть консенсус. Сегодня дедлайн, и я хочу к вечеру посмотреть», – сказал Козак (цитаты по «Интерфаксу»).
«Ведомости» направили запрос в ЦБ (он ответственный за формирование предложений), направлены ли в правительство предложения рынка и в чем они заключаются.
Что предлагают банки
«По итогам заседания совета ассоциации банков «Россия» подготовлены предложения по оптимизации размеров комиссий при оплате картами», – рассказал «Ведомостям» зампредседателя совета ассоциации «Россия», зампред правления Альфа-банка Владимир Сенин. Эти рекомендации планируется направить в ЦБ, они же будут представлены в правительство во исполнение поручения Козака, объясняет он.
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