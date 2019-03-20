Финансы / Банки

Как банки предлагают удешевить прием карт

Согласованные предложения рынка должны быть на столе у вице-премьера Дмитрия Козака сегодня

Участники дискуссии о снижении тарифов за прием карт (эквайринг) выработали общий подход, сообщил вице-премьер Дмитрий Козак.

Он напомнил, что правительство достигло договоренности о том, что представители торговых сетей, платежных систем, банков выработают общие критерии и механизмы. «Они сегодня должны были подписать. По предварительной информации, все стороны обо всем договорились, есть консенсус. Сегодня дедлайн, и я хочу к вечеру посмотреть», – сказал Козак (цитаты по «Интерфаксу»).

«Ведомости» направили запрос в ЦБ (он ответственный за формирование предложений), направлены ли в правительство предложения рынка и в чем они заключаются.

Что предлагают банки

«По итогам заседания совета ассоциации банков «Россия» подготовлены предложения по оптимизации размеров комиссий при оплате картами», – рассказал «Ведомостям» зампредседателя совета ассоциации «Россия», зампред правления Альфа-банка Владимир Сенин. Эти рекомендации планируется направить в ЦБ, они же будут представлены в правительство во исполнение поручения Козака, объясняет он.

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