Государство не будет регулировать комиссии за прием карт

Евгений Разумный / Ведомости

Регулировать ставки, связанные с приемом банковских карт, не нужно – к такому выводу пришли участники совещания у вице-премьера Дмитрия Козака, которое прошло в пятницу, 1 марта. Об этом «Ведомостям» рассказали два участника встречи. На совещании у Козака присутствовали представители ФАС, Минфина, ЦБ, Минпромторга, Минэкономразвития, торговых сетей, платежных систем и банков. Среди них был и президент Сбербанка Герман Греф, а также предправления «ФК Открытие» Михаил Задорнов, говорят собеседники «Ведомостей».

В конце ноября ритейлеры на встрече с Козаком пожаловались на высокую стоимость приема карт. По ее итогам Козак поручил до 1 февраля представить в правительство предложения, как снизить комиссию при оплате товаров банковскими картами. К этому сроку ФАС внесла в правительство доклад, в котором не поддержала предложение ритейлеров – фиксированные цены на эквайринг в 0,2% для дебетовых и 0,3% для кредитных карт. Против регулирования комиссий выступили и Минпромторг, и ЦБ.

О проблеме с тарифами рассказали и президенту Владимиру Путину. На форуме в феврале член «Деловой России» Анна Нестерова пожаловалась, что ставки за прием карт для бизнеса доходят до 3% и в Европе комиссии гораздо ниже. Путин согласился, что это много, и поручил председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной и премьеру Дмитрию Медведеву проработать этот вопрос к 30 апреля. А Греф и Задорнов поспешили заявить, что президента дезинформировали: таких высоких тарифов на рынке нет.

На совещании в пятницу все участники согласились, что опыт регулирования комиссии в Европе и США был негативным, рассказывает собеседник «Ведомостей», гораздо более эффективно, когда участники рынка договариваются между собой. По словам обоих участников, по итогам совещания было поручено ЦБ совместно с ФАС провести совещание с участниками рынка (банками, платежными системами, торговыми ассоциациями) и представить к 20 марта декларацию, в которой бы говорилось об общих подходах к ценообразованию на рынке платежных услуг. Бизнес с участием ЦБ выработает всех устраивающее решение, говорит человек, знающий об этом еще от одного участника встречи.

На совещании также обсуждались различные подходы к тарификации покупок на большие суммы, подходы к тарифам для малого бизнеса, добавляет один из собеседников «Ведомостей».

Идея государственного регулирования ставок эквайринга в сфере розничной торговли не нашла поддержки ни одной из сторон диалога, против прямого госрегулирования однозначно высказываются и банки, и предприятия торговли, заявил представитель Козака Илья Джус. Он подтвердил, что правительство поручило Банку России с участием профильных министерств координировать работу отраслевых объединений банков, платежных систем и торговых сетей. Они должны выработать «согласованные решения по определению прозрачных критериев и принципов дифференциации тарифов», заявил Джус, добавив, что предложения ведомств и отраслевых союзов должны быть представлены в правительство в конце марта (Джуса цитирует ТАСС).

В среднем бизнес платит 1,5–2,5% от оборота за прием карт. Большую часть (1,6–1,8% от суммы транзакции) получает банк – эмитент карты, сколько – зависит от тарифов платежной системы, их собственный доход с операции – до 0,3%.

За счет высокого вознаграждения эмитенты могут снижать стоимость обслуживания карт, инвестировать в безопасность и новые сервисы, а также развивать программы лояльности: часть своих доходов они возвращают потребителям в виде бонусов и кэшбэков. Программы лояльности, по мнению платежных систем и эмитентов, – то, что увеличивает безналичный оборот, в росте которого так заинтересовано государство, ведь это помогает бороться с теневой экономикой и уклонением от уплаты налогов.

Представитель Минфина сказал лишь, что ведомство считает нецелесообразным регулирование комиссий за эквайринг.

«Ведомости» направили запросы представителям ЦБ, ФАС, Минпромторга, Минэкономразвития, «ФК Открытие» и Сбербанка. Сбербанк от комментариев отказался.

Альфа-банк принимал участие в совещании у вице-премьера, рассказал руководитель дирекции развития сегментов и некредитных продуктов розничного бизнеса Альфа-банка Алексей Ермаков: «Мы удовлетворены результатом совещания. Банк будет принимать участие в рабочей группе».

Если тарифы были бы пересмотрены, это негативно сказалось бы на всем рынке, указывает он. В первую очередь это привело бы к увеличению доли операций с наличными и, как следствие, если говорить про социальный эффект, это существенным образом ударило бы по собираемости налогов, объяснил он.

«К сожалению, отрасль интернет-торговли не пригласили на это совещание, несмотря на то что у интернет-магазинов тарифы намного выше, чем в обычной рознице», – сказал президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов. Если рынок договорится и появится некий «меморандум», то должен быть и контроль за выполнением этих договоренностей, говорит он, добавляя, что ему сложно комментировать итоги совещания. При дифференциации тарифов Соколов предлагает исходить из того, чтобы торговой точке было без разницы – принимать наличные или безнал.

«Диалог – это всегда наиболее правильная мера взаимодействия, в том числе когда вопросы на первый взгляд однозначно решить не получается. Я уверена, что будут найдены оптимальные для обеих сторон решения», – сказала Нестерова «Ведомостям».

В подготовке статьи участвовала Елизавета Базанова