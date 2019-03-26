Бывший гендиректор АКРА нашла новую работу
Екатерина Трофимова может присоединиться к команде консалтинговой компании Deloitte
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
Бывший гендиректор Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Екатерина Трофимова в ближайшее время может выйти на работу в международную консалтинговую компанию Deloitte
Андрей Гордеев / Ведомости
Бывший гендиректор Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Екатерина Трофимова в ближайшее время может выйти на работу в международную консалтинговую компанию Deloitte, рассказали «Ведомостям» двое знакомых Трофимовой.
Трофимова действительно получила предложение стать партнером Deloitte, говорит один из собеседников «Ведомостей». Однако окончательное решение о ее назначении пока не принято, указывает он.
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}