Бывший гендиректор АКРА нашла новую работу

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Бывший гендиректор Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Екатерина Трофимова в ближайшее время может выйти на работу в международную консалтинговую компанию Deloitte Андрей Гордеев / Ведомости

Бывший гендиректор Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Екатерина Трофимова в ближайшее время может выйти на работу в международную консалтинговую компанию Deloitte, рассказали «Ведомостям» двое знакомых Трофимовой.

Трофимова действительно получила предложение стать партнером Deloitte, говорит один из собеседников «Ведомостей». Однако окончательное решение о ее назначении пока не принято, указывает он.