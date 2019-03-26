Финансы / Профучастники

Бывший гендиректор АКРА нашла новую работу

Екатерина Трофимова может присоединиться к команде консалтинговой компании Deloitte

Бывший гендиректор Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Екатерина Трофимова в ближайшее время может выйти на работу в международную консалтинговую компанию Deloitte, рассказали «Ведомостям» двое знакомых Трофимовой.

Трофимова действительно получила предложение стать партнером Deloitte, говорит один из собеседников «Ведомостей». Однако окончательное решение о ее назначении пока не принято, указывает он.

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