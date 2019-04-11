У беглого банкира арестовали имущество на $1,75 млрд

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Суд разрешил Георгию Беджамову платить за квартиру 35 000 фунтов в неделю Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Высокий суд Лондона по иску Внешпромбанка (ВПБ) арестовал активы совладельца банка Георгия Беджамова на 1,34 млрд фунтов стерлингов ($1,75 млрд), сообщил «Ведомостям» представитель банка в суде. Это произошло в конце марта, имущество заморожено по всему миру, уточнил он. Представитель Агентства по страхованию вкладов (АСВ, ликвидатор банка) подтвердил, что активы Беджамова заморожены по просьбе ВПБ.

Среди арестованных активов – виллы в итальянском Сант-Аньелло и французском Кап-д’Ай, 33% 5-звездочного Badrutt’s Palace Hotel в швейцарском Санкт-Морице, недвижимость в лондонской Белгравии, земля в Подмосковье, перечисляют собеседники»Ведомостей». Суд запретил Беджамову распоряжаться этими активами и постановил раскрыть суду другие, стоимостью свыше 50 000 фунтов, где бы они ни находились, добавляют они.

Беджамову также запрещено покидать территорию Англии и Уэльса, он должен сдать загранпаспорт.

Кроме того, Высокий суд Лондона решил ограничить траты Беджамова, продолжают собеседники «Ведомостей». Он может продолжать тратить 35 000 фунтов в неделю на аренду жилья, если у него есть соответствующий договор, а также 10 000 фунтов в неделю проживание. Также ему разрешено тратить «разумную сумму на юридические услуги и представительство», пересказывают представители истца: «Но прежде чем тратить какие-либо деньги, ответчик должен рассказать представителям истца, откуда он их возьмет». Беджамову можно проводить операции, которые не затрагивают заблокированные активы на 1,34 млрд фунтов, однако запрещено переводить деньги или активы компаниям, напрямую или опосредованно принадлежащим или подконтрольным Беджамову; кроме того, при совершении сделки или серии сделок на сумму более 50 000 фунтов нужно за 48 часов уведомить представителей истца, цитируют собеседники «Ведомостей».