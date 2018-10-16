Финансы / Банки

Началась распродажа имущества бывшего совладельца Внешпромбанка

В банке сгорели десятки миллиардов рублей вкладчиков, включая самых статусных
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Началась распродажа имущества Георгия Беджамова, бывшего совладельца Внешпромбанка, где сгорели десятки миллиардов рублей вкладчиков, включая самых статусных

Финансовый управляющий экс-совладельца Внешпромбанка Георгия Беджамова Любовь Киреева выставила на торги его имущество, которое находится в залоге у ВТБ, сообщается на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве (ЕФРСБ). Его кредиторы – ВТБ и Внешпромбанк, говорится в сообщении. В июле суд признал Беджамова банкротом по иску «ВТБ 24» (с 2018 г. присоединен к ВТБ) и открыл процедуру реализации имущества сроком на полгода.

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