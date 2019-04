Держатели субордов «Уралсиба» оспаривают их списания в Лондонском арбитраже

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













«Уралсиб» может проиграть в международном арбитраже Максим Стулов / Ведомости

Банку «Уралсиб» вновь предстоит судиться в Лондоне с держателями своих субординированных долгов, которые он списал еще в 2015 г. из-за санации. В феврале этого года юридической фирме Slaughter and May, представляющей интересы «Уралсиба», пришло письмо от Лондонского арбитража (LCIA), в котором говорится, что суд начал рассмотрение заявления от двух истцов – Natwest Markets Plc (подразделение Royal Bank of Scotland) и Kleinwort Benson (Guernsey) Ltd (подразделение группы Societe Generale по управлению благосостоянием), который действует в качестве кастодиана Growth Credit Fund Ic, следует из отчетности банка по международным стандартам за 2018 г. Они хотят, чтобы «Уралсиб» заплатил $8,6 млн за списанные суборды – они были предоставлены банку еще в 2007 г.

Тогда «Уралсиб» получил субординированный кредит на $250 млн от ABN Amro (правопреемник по долгу – Natwest Markets Plc). В начале 2015 г. банк выкупил долг на $176 млн, а после того, как в ноябре ЦБ объявил о санации банка, – списал оставшиеся $74 млн. С 2014 г. субординированные кредиты банка могут быть полностью списаны, если норматив достаточности капитала ниже 2% или банк санируется.