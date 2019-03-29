АТБ заключил с бывшим акционером мировое соглашение по списанным долгам

АТБ и IFC договорились, что отказываются от дальнейших взаимных финансовых претензий и юридических разбирательств, сообщил представитель банка Евгений Разумный / Ведомости

Междунардоная финансовая корпорация (IFC), потерявшая деньги в санированном Азиатско-Тихоокеанском банке (АТБ) из-за списания его субординированных обязательств, вернет часть своих средств. АТБ заключил мировое соглашение с IFC, сообщила пресс-служба банка.

ЦБ объявил о санации АТБ в апреле 2018 г., сразу после этого банк списал все свои субординированные обязательства – точно так же, как и другие ранее санированные регулятором банки. Еще в сентябре 2017 г., после санации «ФК Октрытие» и Бинбанка, зампред ЦБ Василий Поздышев объявил, что позиция ЦБ заключается в том, что все субординированные обязательства должны быть либо списаны, либо конвертированы. По отдельным субордам, которые были предоставлены до 2014 г., т. е. еще по старым правилам, не предполагавшим их списание, идут судебные разбирательства, указывал он. «Но здесь мы предпочитаем все-таки отстаивать нашу позицию, в дальнейшем суды принимают решения», – объяснял зампред.

В суд пошла и IFC: она предоставила АТБ суборд еще в 2012 г.(сумма кредита – $30 млн, ставка – 12,92% годовых), но АТБ этот долг списал. IFC с таким решением не согласилась и обратилась в Лондонский международный арбитражный суд (LCIA).

Дорогое мировое

Мировое соглашение стороны заключили 18 февраля, рассказывает представитель АТБ. Это результат урегулирования «всего комплекса взаимоотношений между банком и IFC», сообщил он: «Стороны имели длительную историю сотрудничества в рамках участия IFC в уставном капитале банка, опционных соглашений с предыдущими акционерами банка, а также неоднократного предоставления финансирования».

АТБ и IFC договорились, что отказываются от дальнейших взаимных финансовых претензий и юридических разбирательств, сообщил представитель банка: «Указанное соглашение позволяет исключить в иностранных юрисдикциях правовые риски банка, для которого развитие работы на международных финансовых рынках является неотъемлемой частью текущего бизнеса».

Предусмотрены ли мировым соглашением какие-либо денежные выплаты или нет, представитель банка уточнять не стал, сославшись на условия конфиденциальности. АТБ зарезервировал 1,4 млрд руб. по мировому соглашению с IFC, говорится в его отчетности за 2018 г.

Удивительный случай

«Вряд ли у IFC остались какие-либо обязательства перед банком, на основе которых можно было бы провести взаимозачет без выплаты денежных средств», – говорит заместитель директора группы банковских рейтингов АКРА Валерий Пивень. ЦБ не выставлял бы на торги банк, если бы его приобретение создавало для новых владельцев дополнительные некредитные риски, которые могли бы привести к разбирательствам с прежними держателями субордов, – это снизило бы привлекательность банка в глазах покупателей, добавляет он.

ЦБ раздумывал, не вывести ли кредит IFC за периметр банка – такой юридический риск мог угрожать продаже АТБ на аукционе. Однако позднее регулятор от этой идеи отказался. «Суборд IFC остается на балансе банка. <...> И даже если банк проиграет суд, ему не потребуется дополнительный капитал», — говорил Поздышев в декабре 2018 г. (цитата по Banki.ru). Он не исключал, что участники разбирательства могут заключить мировое соглашение.

При этом потенциальные убытки АТБ от поражения в суде не зарезервированы, говорил тогда Поздышев: «Несколько месяцев работы банка позволят ему отработать те убытки, которые он может получить при развитии ситуации в сторону проигрыша в суде либо при заключении мирового соглашения». Но аукцион по продаже АТБ не состоялся: ни один из претендентов (а их было всего двое – Московский кредитный банк и Совкомобанк) на торги не явился.

«Заключение мирового соглашения по списанному субординированному кредиту удивительно: ранее ЦБ настаивал, что такие обязательства должны быть либо списаны, либо конвертированы в капитал. Не исключено, что LCIA встал на сторону истца, признав списание суборда незаконным, – в таком случае стороны могли пойти на мировую вместо того, чтобы продолжать бороться уже в государственных судах по вопросу признания решения лондонского арбитража на территории России и в иных юрисдикциях, где у АТБ могут быть активы, например корсчета», – рассуждает партнер Legal Consulting Иван Тертычный.

Повезло не всем

Это не первый случай, когда деньги за списанные суборды возвращаются их владельцам. В 2017 г. «дочке» ВТБ – VTB Austria – удалось оспорить списание субординированных еврооблигаций санируемого «Уралсиба» в LCIA. Изначально выпуск не был субординированным, но он был дважды реструктурирован. Группа ВТБ с условиями реструктуризации не согласилась и держала бумаги на старых условиях, говорил банкир, близкий к одной из сторон процесса, что и предопределило победу.

Другим держателям «старых» субордов санированных банков пока в российских судах не везло. Например, владельцы субординированного долга банка «Таврический» дошли до Верховного суда, однако тот никаких нарушений не нашел.