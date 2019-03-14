Первая попытка ЦБ продать санируемый банк провалилась

Статья опубликована в № 4774 от 15.03.2019 под заголовком: ЦБ остался на второй год

Евгений Разумный / Ведомости

Продать Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ) ЦБ собирался в четверг, 14 марта. Но аукцион не состоялся – на торги никто не явился.

«При подготовке к аукциону мы не исключали и такого варианта развития событий», – передал через пресс-службу зампред ЦБ Василий Поздышев, курирующий управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора (УК ФКБС).

В этот фонд Центробанк с лета 2017 г. забирает банки на финансовое оздоровление, этот механизм по замыслу регулятора должен обходиться дешевле прежнего. ЦБ расчищает балансы проблемных банков, капитализирует их, после чего собирается продавать, компенсируя часть расходов на санацию.

Разворот над океаном

Продать АТБ регулятор рассчитывал не менее чем за 6 млрд руб. – это 0,6 капитала банка. Такая цена не окупает затраты ЦБ на санацию – регулятор влил в капитал банка 9 млрд руб. Примерно столько АТБ вложил в дочерний «М2М прайвет банк» – это его и подкосило: ЦБ в 2017 г. отозвал лицензию М2М. Инвестиции АТБ в его акции – 2,3 млрд руб. – и межбанковский депозит – 6,1 млрд (остальное – на брокерских счетах) – стали проблемными. Регулятор дал АТБ время создать резерв, но в итоге забрал в ФКБС. А весной 2018 г. ЦБ выяснил, что АТБ в своих отделениях продает людям векселя связанной с акционерами компании, которая за счет этих денег гасила перед банком долг.

Стартовая цена аукциона была 9,85 млрд руб. с шагом на понижение в 1,285 млрд руб.

Претендентов должно было быть два: Московский кредитный банк (МКБ) и Совкомбанк. Они были допущены к торгам и в январе этого года получили согласование антимонопольной службы на приобретение акций АТБ.

Однако ни один из них на аукцион не пришел.

Банк пересмотрел свое видение развития в регионе, объяснил решение МКБ его представитель.

«ФКБС зачистил баланс и усилил риск-менеджмент банка, основной бизнес АТБ прибылен и работает эффективно. К сожалению, даже с учетом значительных синергий с Совкомбанком и намерения усилить наше присутствие на Дальнем Востоке нижняя цена аукциона была слишком высокой для нас», – передал «Ведомостям» предправления Совкомбанка Дмитрий Гусев. По его словам, решение было принято накануне аукциона, уже после того, как банк прошел регистрацию.

Человек, близкий к одному из потенциальных покупателей, говорит, что качество активов АТБ оставляет желать лучшего. Были более высокие ожидания по резервированию проблемных активов, добавляет человек, знающий это также от одного из претендентов.

Все равно продадим

Регулятор не отказывается от планов продажи АТБ, заверил Поздышев: «Мы вернемся к рассмотрению этого вопроса по итогам 2019 г., чтобы потенциальные инвесторы смогли оценить перспективы банка с учетом его годовых результатов».

ЦБ сообщил, что продажа АТБ переносится на 2020 г., а у банка в ближайшее время появятся постоянные органы управления, под их руководством будет определена стратегия развития АТБ.

Регулятор по-прежнему считает, что сейчас АТБ не может стоить менее 6 млрд руб., уверен Поздышев. После возвращения к вопросу о продаже банка будут также определены и возможные ценовые параметры продажи, добавил он. Пока же банк не продан, решение ЦБ о гарантировании непрерывности его деятельности сохраняется, заверил Поздышев.