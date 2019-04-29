Финансы / Банки
Статья опубликована в № 4806 от 30.04.2019 под заголовком: Структурный профицит закрученных гаек

ЦБ ужесточил правила кредитования под залог нерыночных активов

Это в три раза сократит число компаний, чьи кредиты можно будет заложить в ЦБ

Центробанк решил ужесточить требования к нерыночным активам, которые он готов принимать в залог для предоставления банкам ликвидности, об этом регулятор объявил в понедельник, 29 апреля. Речь идет о предоставлении рефинансирования под залог кредитов, которые банки выдали компаниям: с 1 сентября ЦБ будет принимать в обеспечение кредиты, выданные заемщикам с рейтингами не ниже А от АКРА или ruА от «Эксперт РА». Кроме того, такие компании должны будут вести деятельность в нефинансовом секторе экономики. Также ЦБ указал, что включать в перечень заемщиков, чьи кредиты могут выступать залогом, будет после того, как регулятор оценит их кредитное качество.

Сейчас в перечень входят 216 компаний, в том числе без рейтингов, и ЦБ не раскрывает методологию его составления. С учетом новых правил число компаний резко сократится: «Эксперт РА» насчитал 57 заемщиков, соответствующих требованиям ЦБ, АКРА – 23.

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