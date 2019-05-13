Baring Vostok подал иск к банку «Восточный»

Статья опубликована в № 4811 от 14.05.2019 под заголовком: Две встречи за прогул

Евгений Разумный / Ведомости

Инвестфонд Baring Vostok подал в Арбитражный суд Амурской области иск к банку «Восточный», говорится в картотеке арбитражных дел. Подконтрольная фонду компания Evison Holdings (владеет 51,6% банка) хочет обязать «Восточный» созвать внеочередное собрание акционеров и утвердить список кандидатов в совет директоров.

Эти вопросы должны были решаться 6 мая на совете директоров, который инициировал директор от Evison, говорил ее представитель. Но заседание не состоялось – не было кворума.

В нем не участвовали директора от «Финвижн холдингс» Артема Аветисяна (владеет 32% банка): уведомление от Evison пришло слишком поздно – в нерабочее время 30 апреля, прямо перед майскими праздниками, объясняет представитель компании Аветисяна. Дата и время заседания были неудобные, добавляет он: большинство директоров не могли изменить планы и подготовиться к заседанию. По его словам, Evison искусственно создает условия для инициирования новых разбирательств.

Baring Vostok решил подать иск к банку после того, как представители других акционеров проигнорировали заседание совета, говорит его представитель. Представитель «Восточного» не стал комментировать действия акционеров, заметив только, что совет директоров продолжает исполнять свои функции.

После неудавшегося заседания совета «Восточный» назначил два новых на 17 и 20 мая со схожими повестками. Первый совет директоров должен решить вопрос о созыве годового собрания акционеров, а второй – также о проведении собрания и еще об утверждении кандидатов в совет. Заявки на проведение заседаний подавали представители разных акционеров, говорят два человека, близкие к разным сторонам корпоративного конфликта, и человек, близкий к банку. Совет не будет проводить два заседания с дублирующими повестками, говорит человек, близкий к банку.

В совете директоров «Восточного» девять человек: четыре от Baring Vostok, четыре от Аветисяна и его партнеров плюс один независимый директор. Для кворума необходимо, чтобы в заседании приняли участие пятеро.

Однако из-за «дела Baring» совет остался без четверых директоров: три представителя фонда, включая его основателя, председателя совета директоров «Восточного» Майкла Калви, арестованы, а независимый директор ушел в отставку.

Калви связывал уголовное преследование с корпоративным конфликтом фонда с Аветисяном и его партнером Шерзодом Юсуповым (владеет 4,8% акций «Восточного»). Аветисян и Юсупов, по заявлению которого было возбуждено дело, эту версию отрицают.

Конфликт за контроль над «Восточным» длится с прошлого года. Evison отказалась исполнять опцион, заключенный перед объединением «Юниаструм банка» и «Восточного», ипродавать «Финвижн» 9,99% акций банка. Второй спорный вопрос – допэмиссия акций банка на 5 млрд руб.

Baring решил не дожидаться проведения нового заседания совета директоров и таким образом перестраховаться, чтобы не тянуть время, говорит партнер компании Saveliev, Batanov & Рartners Анастасия Савельева. Если следующий совет директоров не будет проведен, к этому времени по иску уже могут назначить предварительное заседание. Если же совет директоров состоится, то компания сможет отозвать иск, говорит юрист. «Так они дают понять другим членам совета: решим сами либо через суд», – отмечает Савельева, добавляя, что подача иска акционером для созыва собрания и избрания совета директоров – практика не распространенная и «однозначно указывает на конфликт в компании».