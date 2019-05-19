Сбербанк будет выдавать ипотеку за один день

По словам Грефа, это станет возможным уже в следующем году

Евгений Егоров / Ведомости

Сбербанк собирается сократить минимальный срок получения ипотеки до одного дня, сообщил президент банка Герман Греф в эфире программы «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия 1».

«Если все пройдет по плану, то в следующем году до одного дня по стране», – ответил Греф на вопрос о том, сократится ли когда-нибудь весь процесс получения ипотеки в Сбербанке до одного дня (цитата по «Вести.ru»). Ипотека в день обращения может стать доступной в 2019 г. для жителей Москвы и Подмосковья, добавил Греф.

По словам младшего директора по банковским рейтингам «Эксперта РА» Вячеслава Путиловского, лишь немногие клиенты смогут получить ипотеку за один день. «Это будут только идеальные с точки зрения скоринга кандидаты с белой зарплатой и идеальной кредитной историей», – полагает он. Однодневная ипотека в Сбербанке, по мнению Путиловского, скорее будет выполнять «имиджевые задачи».

Некоторые банки декларируют, что уже выдают ипотеку за один день. Среди них «Дельтакредит», «Абсолют банк», Райффайзенбанк, Дом.РФ, Совкомбанк, Альфа-банк, «Возрождение». Правда, многое зависит от заемщика. Быстро получить ипотеку могут только те, кто сразу предоставит полный и правильный список документов, объясняет руководитель отдела развития и сопровождения обеспеченных кредитных продуктов Райффайзенбанка Оксана Матюшенко. При этом клиент должен уже заранее определиться с желаемым объектом недвижимости, уточнил представитель Альфа-банка.

«Такая скорость возможна прежде всего для клиентов с прозрачными источниками дохода, желающими приобрести недвижимость на первичном рынке», – добавил представитель «Возрождения».

В среднем же срок выдачи ипотеки в банке – два-три дня, добавил он. Такие же средние сроки в «Дельтакредите», Дом.РФ и Совкомбанке. Промсвязьбанк и «Уралсиб» за день выдать ипотеку пока не могут, заявили их представители.

Такая скорость заемщикам нужна редко. Зачастую сами клиенты не готовы так быстро совершать ипотечную сделку, говорит управляющий директор по продажам подразделений сети «Абсолют банка» Иван Любименко: «Им требуется время на то, чтобы осмотреть другие объекты, сравнить, посоветоваться с близкими, возможно, подготовить документы для выхода на сделку, средства для первоначального взноса». Действительно, на практике за один день ипотека выдается крайне редко, согласна директор ЦФО «Дельтакредита» Мария Мулянова.