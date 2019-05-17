Как воспользоваться правом на ипотечные каникулы

Приостановить платежи по кредиту будет не так просто, как кажется

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Максим Стулов / Ведомости

Закон об ипотечных каникулах вступает в силу 1 августа. Он позволяет заемщику в любой момент обратиться в банк с требованием приостановить или снизить выплаты на срок до полугода, в том числе по выданным ранее ссудам.

Предусмотреть такую возможность предложил президент Владимир Путин в послании к Федеральному собранию. С этого момента до даты подписания им закона прошло чуть больше двух месяцев. Большинство банков сообщили «Ведомостям», что планируют так же быстро организовать возможность каникул для своих заемщиков. Однако в законе есть непонятные моменты, признают некоторые банкиры, что может отразиться на заемщике.

Если клиент выберет снижение ежемесячного платежа, размер этого снижения он должен будет обсудить с банком, рассказал один из разработчиков законопроекта. За весь срок кредита заемщик может в любой момент обратиться в банк за обязательными ипотечными каникулами, и один раз банк не сможет ему отказать – если у человека есть основания, предусмотренные в законе. Однако по договоренности с банком заемщик может выходить на каникулы неоднократно. «Если вы берете ипотеку во второй раз, а в первый уже уходили на каникулы и в результате успешно вернули кредит, то вряд ли будут препятствия к тому, чтобы уйти на положенные каникулы снова», – объясняет другой разработчик законопроекта и председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Кому положены каникулы

Воспользоваться правом на ипотечные каникулы сможет не каждый заемщик. Требовать каникул могут те, кто ранее ими не пользовался, а ипотеку до 15 млн руб. (до установления максимального размера правительством) платит за единственное жилье, при этом оказавшись в трудной жизненной ситуации, следует из текста закона.

«Трудные жизненные ситуации» перечислены в законе: это регистрация в качестве безработного, признание инвалидом I или II группы, утрата трудоспособности на срок от двух месяцев подряд. Отпуск по беременности и родам, который оформляется на 140 дней с выдачей листка нетрудоспособности, также подходит под этот критерий, уточняет разработчик закона. К трудным жизненным ситуациям закон относит также снижение среднемесячного дохода за два месяца на 30% по сравнению со среднемесячным доходом за предыдущий год (при этом ипотечный платеж должен превышать половину нового дохода), и увеличение количества лиц, находящихся на иждивении заемщика (несовершеннолетние члены семьи или члены семьи – инвалиды I и II групп) – одновременно среднемесячный доход заемщика за два месяца должен снизиться более чем на 20%, а ежемесячный платеж по ипотеке – превысить 40% от среднемесячного дохода заемщика.

Если кредит был рефинансирован, это не противопоказание для ипотечных каникул. «Как правило, снижение ставки [ипотечного кредита] оформляется как новый выданный кредит под новый процент, т. е. его условия как бы не менялись», – объяснил разработчик закона.