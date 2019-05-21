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Российский рынок акций установил исторический рекорд

Индекс Мосбиржи преодолел отметку в 2600 пунктов

Индекс Мосбиржи во вторник, 21 мая, впервые в истории превысил показатель в 2600 пунктов, следует из данных торгов. Индикатор вырос на 1,1% до 2600,05 пункта. При этом индекс РТС поднялся на 0,8% до 1267,16 пункта. Предыдущий рекорд индекс Мосбиржи установил 23 апреля, когда достиг 2599,58 пункта.

Рост индекса Мосбиржи до новых максимумов связан в первую очередь с сильным ростом акций Газпрома, уверен аналитик «Атона» Михаил Ганелин: в структуре индекса у них наибольший вес — более 16%. Акции «Газпрома» к 12.25 мск выросли на 2,5%, ранее во вторник они дорожали на 3,25%, до 207,33 руб. – максимума с июля 2011 г. Рост акций «Газпрома» сегодня снова поддержали сообщения о неожиданно высоких дивидендах за прошлый год, отмечает главный стратег «Универ капитала» Дмитрий Александров: сегодня совет директоров утвердил ранее рекомендованные правлением дивидендыв размере 393,2 млрд руб или 16,61 руб. на акцию — в два с лишним раза выше, чем по итогам 2017 г.

Также растут акции «Газпром нефти» (+2,2%), «Интер РАО» (+2,2%), «Лукойла» (+2,1%), «Мечела» (+2%), «Татнефти» (+2%), «Новатэка» (+1,6%), «Роснефти» (+1,3%), «Норильского никеля» (+1,1%).

Торговая война между США и Китаем может открыть новые возможности для российских экспортеров, благодаря этому и растет российский рынок, говорит ведущий аналитик «Открытие брокера» Андрей Кочетков. Так, основной вклад в рост рынка во вторник внесли бумаги нефтегазового сектора, в частности «Лукойла» и «Газпрома», указывает он. Кроме того, цена на нефть удерживается выше $70 достаточно долгое время, что обещает отличные финансовые результаты по итогам II квартала, отмечает он.

Начальник отдела экспертов по фондовому рынку «БКС брокера» Василий Карпунин в конце апреля прогнозировал, что в случае сохранения стабильности внешней обстановки индекс Мосбиржи может даже приблизиться к 2700 пунктам. Однако эксперт отмечал, что в июне устойчивому росту начнет мешать период распродаж ценных бумаг, который случается всякий раз, как крупные публичные компании фиксируют список акционеров, имеющих право на дивиденды.

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