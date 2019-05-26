В Москве резко подорожали полисы ОСАГО
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«Альфастрахование» и «Ингосстрах» на прошлой неделе повысили ставки тарифов ОСАГО для населения, следует из опубликованных на сайтах обеих компаний приказов. «Альфастрахование» подняло тарифы 21 мая, «Ингосстрах» – 23 мая. Причем ставки у обеих компаний выросли на одну и ту же величину: на 14%, с 3600 руб. до 4118 руб. После майских праздников тарифы в столице поднял «Росгосстрах», рассказал его представитель: на 11%, с 3699 руб. до тех же 4118 руб. На основе базовой ставки рассчитывается итоговая цена полиса – с поправкой на возраст, стаж и аварийность водителя и прочие коэффициенты.
«Альфастрахование», «Росгосстрах» и «Ингосстрах», по данным Российского союза автостраховщиков, в январе – апреле заняли соответственно 1-е, 2-е и 4-е места по сборам ОСАГО.
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