ЦБ повышает резервирование валютных вкладов

Статья опубликована в № 4825 от 03.06.2019 под заголовком: Банкам не дали ФОРу

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Андрей Разумный / Ведомости

Банк России ужесточает требования к валютным вкладам. С 1 июля регулятор повышает ставку отчислений в фонд обязательных резервов (ФОР) за валютные вклады физлиц с 7 до 8%, говорится на сайте ЦБ.

Таким образом ЦБ хочет снизить рост валютных обязательств в структуре пассивов банков. Отчисления в ФОР нужны для гарантирования обязательств банков по средствам клиентов, они также используются регулятором для управления общей ликвидностью.