Финансы / Персональные финансы
Статья опубликована в № 4825 от 03.06.2019 под заголовком: Банкам не дали ФОРу

ЦБ повышает резервирование валютных вкладов

Это обойдется банкам примерно в 170 млрд рублей

Банк России ужесточает требования к валютным вкладам. С 1 июля регулятор повышает ставку отчислений в фонд обязательных резервов (ФОР) за валютные вклады физлиц с 7 до 8%, говорится на сайте ЦБ.

Таким образом ЦБ хочет снизить рост валютных обязательств в структуре пассивов банков. Отчисления в ФОР нужны для гарантирования обязательств банков по средствам клиентов, они также используются регулятором для управления общей ликвидностью.

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Комментарии
bogdanov7080
07:05 01.06.2019
Когда разгребать будем путинское, за цбшниками как за Троцким придется отправлять. Но без вариантов.
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