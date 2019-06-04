Статья опубликована в № 4827 от 05.06.2019 под заголовком: АСВ настраховало 5 млрд руб. по-маленькому
Страхование малого бизнеса принесло АСВ 5 млрд рублей
В I квартале на него пришлось 10% взносов в фонд страхования вкладов
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Страховая ответственность АСВ (на фото – гендиректор Юрий Исаев) – почти 30 трлн руб.
Евгений Разумный / Ведомости
За I квартал Агентство по страхованию вкладов (АСВ) собрало с банков в фонд страхования вкладов (ФСВ) 48,27 млрд руб., сообщил «Ведомостям» представитель агентства. За IV квартал 2018 г. сборы составили 42,54 млрд руб.
В поступлениях за январь – март этого года впервые учтены взносы за средства малых предприятий, которые стали страховаться с 2019 г. За деньги малого бизнеса банки заплатили в ФСВ 4,8 млрд руб., или 10% от общей суммы, сообщил представитель АСВ.
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