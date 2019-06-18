Статья опубликована в № 4836 от 19.06.2019 под заголовком: Baring Vostok за 750 млн руб. стал миноритарием «Восточного»

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У Baring Vostok есть возможность сохранить контроль над банком «Восточный» с учетом исполненного опциона – если провести допэмиссию на 5 млрд руб. Андрей Гордеев / Ведомости

Baring Vostok потерял контроль над банком «Восточный»: другой собственник банка, «Финвижн» Артема Аветисяна, получила на счет 80,2 млрд акций, или 9,99% «Восточного», сообщил «Ведомостям» представитель «Финвижн»: «Опцион исполнен». «Финвижн» перечислила на счет подконтрольной фонду кипрской компании Evison 750 млн руб. за акции, они списаны по решению суда, подтвердил представитель Baring Vostok. Неделю назад Амурский суд обязал Evison немедленно исполнить опцион на 9,99% акций банка «Восточный» – передать их «Финвижн». Baring Vostok через Evison принадлежит 51,6% «Восточного», «Финвижн» – 32%. Исполнение опциона увеличит долю Аветисяна и его двух партнеров – Шерзода Юсупова и Юрия Данилова – с 40,2% до контрольной.

«Теперь, когда суд подтвердил правомерность наших требований и акции переданы его законному владельцу, в «Финвижн» надеются, что все спекуляции на эту тему прекратятся», – предположил представитель компании. Амурский суд в беспрецедентно краткие сроки, игнорируя позицию Лондонского суда, лишил фонд контроля в банке в пользу «рейдеров», говорит представитель Baring Vostok, – тех, кто отправил за решетку невиновных людей. Называть реализацию через суд своего права на опцион, подтвержденного в двух судебных юрисдикциях, рейдерским захватом – нонсенс, парирует представитель «Финвижн».

В решении суда указано, что если Evison сама не передаст акции, то списать их со счета компании можно будет после оплаты в размере 750 млн руб. Акции не списываются автоматически, говорит партнер компании Saveliev, Batanov & Рartners Анастасия Савельева. Это должен сделать на основании решения суда или исполнительного листа регистратор или депозитарий – в зависимости от того, где Evison хранит акции «Восточного». По словам представителя фонда, спорные акции «Восточного» хранятся в регистраторе «Якутский фондовый центр». Именно он и должен списывать спорные акции со счета Evison на счет «Финвижн», заключает Савельева.