Сбербанк оказался лидером по прибыльности среди госбанков стран БРИКС

Евгений Разумный / Ведомости

Аналитики Moody’s сравнили четыре крупнейших банка стран БРИКС – бразильский Banco do Brasil S.A., российский Сбербанк, индийский State Bank of India (SBI) и китайский Industrial and Commercial Bank of China (ICBC). Все они государственные. Сбербанк разделил второе и третье место с SBI. У него самая высокая доля проблемных кредитов и самый слабый макропрофиль по шкале Moody’s.

Агентство сравнивало банки, исходя из финансовых показателей и макроэкономических условий в странах, где они работают. На первом месте оказался ICBC. Он лидирует по сумме финансовых показателей, выигрывая в том числе от благоприятных макроэкономических условий в Китае, говорится в отчете Moody’s.

Плохой багаж

Для анализа аналитики Moody’s брали данные по итогам 2018 г. Доля проблемных кредитов Сбербанка составляла 8,1% (у SBI – 7,3%, ICBC и Banco do Brasil – ниже 3%). Примерно половину из них составляют кредиты с платежами, просроченными более чем на 90 дней, вторая же половина – это обесцененные ссуды, которые продолжают обслуживаться, говорит вице-президент – старший кредитный специалист Moody’s Ольга Ульянова. Эти кредиты – наследие российского финансового кризиса 2014–2016 гг., отмечается в отчете.

Это во многом повлияло на итоговую оценку Сбербанка. Не все кредиты, о которых идет речь в обзоре, являются проблемными, сказал представитель Сбербанка. Согласно отчетности по МСФО за II квартал 2019 г., доля обесцененных кредитов составила 7,8%, прогноз банк не дает.

«При этом Сбербанк лидирует среди четырех банков по прибыльности за счет высокой чистой процентной маржи, сократившихся кредитных потерь и хорошей операционной эффективности; в совокупности эти факторы продолжат обеспечивать банку устойчивый финансовый результат», – отмечает Ульянова.

Рентабельность активов Сбербанка в 2018 г. составила 2,9% в сравнении с 1,1% у ICBC и Banco do Brasil и 0,3% у SBI, говорится в отчете. Чистая процентная маржа Сбербанка составила 5,3%. У Banco do Brasil – 5,7%, но и кредитные потери выше – 3,3% от среднего портфеля, так что провизии «отъедают» существенную часть маржи, говорят аналитики Moody’s. У SBI чистая процентная маржа составила 2,7%, а у ICBC – 2,1%, самый низкий результат среди четверки.

По итогам II квартала 2019 г. чистая процентная маржа Сбербанка составила 5,41%. Однако она будет снижаться вслед за ставками кредитов, считают аналитики Moody’s. Стратегия Сбербанка до 2020 г. предполагает снижение маржи, подтвердила пресс-служба банка.

Слабая экономика

Кроме этого на позиции Сбербанка влияет самая низкая среди четырех стран оценка макропрофиля России. Moody’s оценивает его как «Слабый +», в сравнении с «Умеренным -» у Бразилии, «Умеренным» у Индии и «Умеренным +» у Китая.

Макропрофиль страны зависит от ее суверенного рейтинга, показатели банков – от стран, где они работают, пояснили авторы исследования. На оценку макропрофиля страны, в свою очередь, влияет институциональная устойчивость. Это один из факторов суверенной оценки (наряду с «экономической устойчивостью» и «подверженностью риску неблагоприятного события»).

В каждой стране банки очень сильно зависят от макроэкономической ситуации и на позиции Сбербанка в сравнении с этими тремя банками, в частности, влияют санкции США, которые создают неопределенность и дополнительные риски, считает аналитик «Атона» Михаил Ганелин. На Сбербанк влияет и то, что корпоративное кредитование в России перестало расти. «Но инвесторы прежде всего обращают внимание на такие показатели, как рентабельность капитала, которая у Сбербанка очень высокая – более 20%, а также качество активов», – заключает Ганелин.

Макроэкономика, естественно, оказывает влияние на качество активов: слабый рост не позволяет наращивать прибыль компаниям-заемщикам, добавляет аналитик BCS Global Markets Елена Царева.

«В России клиенты божественные» – так говорил Герман Греф