Курс евро впервые с апреля превысил 74 рубля

За два дня доллар и евро подорожали более чем на 1,5 рубля

Максим Стулов / Ведомости

Рубль продолжает дешеветь на Московской бирже в четверг, 16 августа. К 13.45 мск четверга курс доллара вырос на 46 коп. до 66,48 руб., курс евро – на 60 коп. до 74,16 руб. Последний раз за евро давали более 74 руб. еще в начале апреля.

Курс рубля падает второй день подряд – за среду доллар и евро подорожали на 1,09 руб. и 1,02 руб. соответственно.

В среду доходность двухлетних американских гособлигаций (U.S.Treasuries) впервые с 2007 г. превысила доходность десятилетних, указывает главный аналитик «БКС премьера» Антон Покатович. Такая инверсия традиционно считается предвестником экономического спада, напоминает он, что вчера активно обсуждалось в СМИ и в результате привело к возобновлению распродаж на большинстве рыночных площадок.

Кроме того, экономический спад, скорее всего, приведет к падению спроса на нефть (при том что на рынке избыток мощностей), замечает ведущий аналитик «Открытие брокера» Андрей Кочетков. В результате начали снижаться и нефтяные котировки. К 14.10 баррель Brent на Межконтинентальной бирже подешевел на 2,7% до $57,94.

Тем не менее основной причиной волнений на рынке по-прежнему остается неопределенность в отношении торгового конфликта США и Китая, замечает Покатович: хотя во вторник США и пообещали отсрочить введение части пошлин на китайский импорт на $300 млрд, правительство Китая в четверг предупредило о том, что планирует принять ответные меры в ответ на ограничения США.

Макроэкономическая статистика тоже не добавляет оптимизма инвесторам, указывает в обзоре главный аналитик ПСБ Роман Антонов: так, согласно опубликованным в среду данным, промышленное производство в Китае в июле показало минимальные темпы роста за последние 17 лет – 4,8%, а ВВП Германии снизился во II квартале на 0,1%, что, в свою очередь, указывает на ухудшение состояния ключевой экономики ЕС.