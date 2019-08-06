Доллар и евро подешевели почти на рубль

Евгений Разумный / Ведомости

Рубль уверенно дорожает на Московской бирже во вторник, 6 августа. К 16.20 мск курс доллара снизился на 51 коп. до 65,03 руб., курс евро – на 73 коп. до 72,63 руб. Растет и фондовый рынок: индекс Мосбиржи прибавил 1,13% до 2679,03 п. Доходности 10-летних ОФЗ снизились на 7 базисных пунктов – до 7,32% годовых.

Российский рынок корректируется вслед за мировыми после падения накануне, говорит управляющий инвестиционными портфелями Friedrich Wilhelm Raiffeisen Владимир Веденеев. Давление на рынки оказал обострившийся торговый конфликт Китая и США, напоминает он.

После того как на прошлой неделе президент США Дональд Трамп сообщил о введении новых пошлин на китайские товары, Народный банк Китая в этот понедельник опустил курс юаня к доллару до минимальных с декабря значений. На торгах курс впервые за 11 лет превысил 7 юаней за доллар. В ответ минфин США включил Китай в список стран, манипулирующих валютой, и пообещал обратиться во Всемирную торговую организацию.

За день юань подешевел на 1,4%, другие развивающиеся валюты тоже понесли потери: бразильский реал подешевел на 2,3% к доллару, мексиканский песо – на 1,6%, индийская рупия – на 1,1%, южноафриканский ранд и индонезийская рупия завершили день – на 0,9 и 0,5%, перечисляет аналитик «ВТБ капитала» Максим Коровин.

Не устоял и рубль: вечером курс доллара обновил максимум за три месяца – 65,61 руб. К закрытию торгов понедельника рубль потерял 26 коп. к доллару и 88 коп. к евро.

Но уже во вторник Народный банк Китая установил средний курс юаня значительно выше его рыночных котировок, а также сообщил об интервенциях на долговом рынке, призванных сдержать продажи юаня, это немного успокоило рынки и развивающиеся валюты начали восстанавливаться, указывает Веденеев.

Рубль сегодня отыгрывает позиции после стресса и вынужденных продаж накануне, согласен главный стратег «Универ капитала» Дмитрий Александров. В последние несколько торговых дней рубль сильно ослаб, но сегодня участники рынка переоценивают риски, это и есть ключевая причина укрепления рубля в этот вторник, согласен эксперт «БКС Брокер» Иван Копейкин. Инвесторы в том числе переоценивают чрезмерную реакцию российской валюты на новые американские санкции, которые в конечном счете, вероятно, совсем не повлияют на кредитоспособность России, оптимистичен он.