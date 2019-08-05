Российский рынок не испугался новых санкций США

Максим Стулов / Ведомости

Рубль дорожает на Московской бирже в понедельник, 5 августа. На открытии торгов российская валюта потеряла 5 коп. к доллару и 18 коп. к евро, но затем начала укрепляться. К 11.00 мск курс доллара снизился на 31 коп. до 64,97 руб., курс евро – на 16 коп. до 72,32 руб.

Индекс Мосбиржи к этому времени потерял 0,54%, достигнув 2660,58 п. Российские гособлигации в понедельник, наоборот, дорожают: доходность 10-летних облигаций федерального займа снизилась на 9 базисных пунктов.

В прошлую пятницу президент США Дональд Трамп подписал указ о введении второго пакета антироссийских санкций из-за дела об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. США будут препятствовать предоставлению международными финансовыми организациями помощи России, кроме того, санкции запрещают американским банкам любое участие в первичном размещении российских суверенных еврооблигаций.

Госдепартамент США официально сообщил о новых ограничениях уже после закрытия российского рынка, но к этому времени доллар и евро за пятницу уже подорожали на 91 коп. и 1,14 руб. соответственно – о введении второго пакета санкций издания Politico и The New York Times со ссылкой на источники сообщили еще накануне.

Санкции оказались все же не такими серьезными, как боялся рынок, говорит ведущий аналитик «Открытие брокера» Андрей Кочетков. Потребности в финансировании от международных организаций у России нет, и, кроме того, эти ограничения затрагивают только новые выпуски российского госдолга, причем речь идет лишь о запрете американским инвесторам участвовать в первичных размещениях, перечисляет он. «Запрета на покупку на вторичных торгах нет, а если учесть качество российских бумаг, новые санкции в действительности вряд ли значительно отразятся на рынке», – считает он. В пятницу рубль был перепродан из-за слухов, инвесторы прочли о возможных санкциях и решили перестраховаться, теперь же они начали переоценивать риски, резюмирует Кочетков.

Инвесторы опасались куда более жесткого сценария, так что неудивительно, что в понедельник рубль отыгрывает позиции, солидарен главный аналитик «БКС премьера» Антон Покатович. Все же для рубля намного болезненнее были бы меры против ОФЗ, указывает он.

Впрочем, значительного укрепления пока все же ждать не стоит, предупреждает Кочетков: на развивающиеся рынки в целом продолжают давить риски, связанные с обострением торгового конфликта США и Китая. В прошлый четверг Трамп сообщил о введении с 1 сентября 10%-ных пошлин на китайские товары на $300 млрд. Если это произойдет, Китай готов принять необходимые ответные меры, заявила представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

Именно новый виток торговых войн – основная причина, почему в понедельник снижается российский фондовый рынок, считает Покатович.