Курс евро впервые за год упал ниже 70 рублей

Максим Стулов / Ведомости

Курс евро в четверг, 25 июля, впервые более чем за год упал ниже отметки в 70 руб. К 15.30 мск евро терял 52 коп. – до 69,98 руб. Последний раз евро был дешевле 70 руб. в мае 2018 г.

Однако затем курс начал корректироваться: к 16.15 мск за евро давали уже 70,27 руб. Доллар к этому времени стоил 62,98 руб. (минус 32 коп. к закрытию среды).

Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам заседания в четверг не стал менять процентные ставки, но предупредил, что может снизить их в дальнейшем: базовая ставка кредитов осталась нулевой, депозитов – минус 0,4%, маржинальных кредитов – 0,25%. Регулятор указал, что ставки будут оставаться на прежнем или же более низком уровне как минимум до конца первого полугодия 2020 г. или до тех пор, пока инфляция в еврозоне не вернется на таргетируемый уровень в 2%.

О том, что ЕЦБ готов стимулировать экономику в том числе с помощью снижения ставок, его президент Марио Драги предупредил месяц назад (его полномочия истекают 31 октября, на эту должность претендует бывший директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард). Однако теперь регулятор еще больше смягчил риторику – в сообщении напрямую говорится о снижении ставок, хотя раньше предполагалось, что ставки до конца года останутся без изменений, говорит начальник отдела анализа банков и денежного рынка «Велес капитала» Юрий Кравченко: «Инвесторы восприняли сегодняшнее сообщение как сигнал к тому, что ставки могут быть снижены уже на следующем заседании, а это, естественно, привело к очередному падению евро».

Заявление ЕЦБ – это еще одно напоминание о том, что в европейской экономике есть проблемы и ее нужно стимулировать, полагает директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики «Альфа-капитала» Владимир Брагин. Безусловно, сегодняшнее снижение курса евро связано именно с заседанием ЕЦБ, но в целом европейская валюта дешевеет на мировых рынках уже больше года, напоминает он: «На курс прежде всего давит отсутствие уверенности инвесторов в перспективах экономики ЕС и снижение спроса на местные активы, а выступления ЕЦБ в этом случае только усиливают беспокойство».