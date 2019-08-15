Финансы / Персональные финансы
Статья опубликована в № 4878 от 16.08.2019 под заголовком: Платеж с первого взгляда

Сбербанк позволит расплачиваться без наличных, карт и гаджетов

Он протестирует оплату в магазинах не только по отпечатку пальца, но и по лицу

Сбербанк готовится внедрять технологию оплаты в магазинах с использованием биометрии – отпечатка пальца или изображения лица. Банк подробно описал в обновленных с 20 июня условиях расчетов с торговыми точками (размещены на сайте банка), как покупатель может платить там, где установлены биометрические терминалы, без карты.

Как это работает

Сначала нужно пройти регистрацию – прямо в магазине, где есть соответствующее оборудование. Сделать это может держатель карты Сбербанка, ранее давший ему согласие на обработку биометрических данных.

Для регистрации достаточно вставить карту в ридер биотерминала, придумать пароль для последующего подтверждения операций и предоставить биометрический образец – биотерминал сканирует отпечаток пальца или считывает изображение лица (второй вариант доступен для тех, кто ранее сдал в отделении Сбербанка образец лица), говорится в условиях. После этого можно платить как картой, так и с помощью биометрической идентификации.

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