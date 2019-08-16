«Восточный» рассказал, на каких условиях готов продать пакет акций из дела Baring Vostok

Покупатель должен полностью возместить убыток и не оспаривать сделку в случае утери права на акции

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У банка нет дополнительной информации о рыночной стоимости акций IFTG, поэтому он рассматривает предложения о цене сделки только с позиции «стоимости восстановления своего нарушенного права» Евгений Разумный / Ведомости

Возмещение ущерба на 3,7 млрд руб. и отсутствие у покупателя возможности оспорить сделку или предъявить убыток в случае утраты титула владельца актива – на таких условиях «Восточный» готов продать 59,9% акций International Financial Technology Group (IFTG). Об этом говорится в форме договора купли-продажи, которую банк направил вместе с письмом американскому инвестору Чарльзу Райану – он от имени фонда Parus Marine ранее отправил в банк предложение купить акции IFTG за 2,6 млрд руб. «Ведомости» ознакомились с ответом банка Райану и формой договора, подлинность документов подтвердили собеседник, близкий к банку, и два человека, близких к акционерам. Представитель банка подтвердил отправку письма с договором.

Стоимость акций IFTG легла в основу дела Baring Vostok: банк, на тот момент подконтрольный фонду, принял их в качестве отступного по кредиту на 2,5 млрд руб. другой структуре фонда – Первому коллекторскому бюро (ПКБ). Следствие оценило справедливую стоимость пакета в 600 000 руб.