Московская биржа запустит индекс цен на московскую недвижимость

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Новый индекс жилья на Мосбирже будет рассчитываться исходя из ипотечных сделок Сбербанка Денис Гришкин / ТАСС

Московская биржа к концу 2019 г. запустит индекс цен на московскую недвижимость и фьючерсы на него, рассказал директор департамента срочного рынка биржи Арсений Глазков. По его словам, индекс будет показывать стоимость квадратного метра жилья, а рассчитываться – на базе ипотечных сделок Сбербанка, крупнейшего игрока на рынке ипотеки. В 2018 г. он выдал 56,3% всей ипотеки в России.

Индекс будет рассчитываться еженедельно, биржа и банк дорабатывают методологию расчета, говорит Глазков. В выборку будет входить только вторичный рынок, из расчета также исключена элитная недвижимость, но порог отсечения пока не определен.