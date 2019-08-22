Статья опубликована в № 4882 от 22.08.2019 под заголовком: Биржа создаст индекс жилья
Московская биржа запустит индекс цен на московскую недвижимость
Индекс будет рассчитываться на основе ипотечных сделок Сбербанка
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Новый индекс жилья на Мосбирже будет рассчитываться исходя из ипотечных сделок Сбербанка
Денис Гришкин / ТАСС
Московская биржа к концу 2019 г. запустит индекс цен на московскую недвижимость и фьючерсы на него, рассказал директор департамента срочного рынка биржи Арсений Глазков. По его словам, индекс будет показывать стоимость квадратного метра жилья, а рассчитываться – на базе ипотечных сделок Сбербанка, крупнейшего игрока на рынке ипотеки. В 2018 г. он выдал 56,3% всей ипотеки в России.
Индекс будет рассчитываться еженедельно, биржа и банк дорабатывают методологию расчета, говорит Глазков. В выборку будет входить только вторичный рынок, из расчета также исключена элитная недвижимость, но порог отсечения пока не определен.
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