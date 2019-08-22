Прибыль группы Альфа-банка сократилась почти в три раза

Евгений Разумный / Ведомости

В первом полугодии чистая прибыль группы Альфа-банка (входят ABH Financial, АО «Альфа-банк» и дочерние компании) в годовом сопоставлении снизилась в 2,6 раза и составила $249 млн, говорится в отчетности банка по МСФО. Большие резервы и волатильность курса рубля сыграли ключевую роль в снижении чистой прибыли, объяснил главный финансовый директор Альфа-банка Алексей Чухлов.

Отчисления в резервы выросли почти в 20 раз – до $447 млн. Создание резервов привело к снижению чистого результата и в целом не позволило вырасти – несмотря на рост активов, сетует Чухлов. Убыток банка от операций с иностранной валютой составил $103 млн – против прибыли в $51 млн за первое полугодие 2018 г., говорится в отчетности. В частности, убыток от валютной переоценки за январь – июнь составил $218 млн – против прибыли в $255 млн годом ранее.

Совокупный доход банка за первое полугодие вырос на 5,6% по сравнению с тем же периодом 2018 г. и достиг $435 млн, а кредитный портфель (до вычета резервов) – на 13,5% и составил $34,7 млрд (без учета валютной переоценки – на 5,7%): кредиты людям увеличились на 34,3% и составили $8,1 млрд (+22%), компаниям – на 8,3% и составили $26,5 млрд (+2,2%).

Средства клиентов банка с начала года увеличились на 7% и достигли $34,4 млрд (+0,4% без учета валютной переоценки). Средства населения выросли на 13% и достигли $18,5 млрд, средства компаний – на 0,7% и достигли $15,8 млрд.

Стоимость риска выросла до 2,7% – практически с нуля (0,2%). По корпоративному портфелю стоимость риска выросла с 0,1 до 1,7%, что для портфеля в $26 млрд – большая сумма, говорит Чухлов. Стоимость риска в рознице выросла более чем в два раза: с 1,7 до 3,7%. По словам Чухлова, банк считает нынешнюю стоимость риска пиковой и надеется на ее снижение во втором полугодии – финансовый результат второго полугодия и всего 2019 года банк ожидает «плюс-минус» таким же, как в прошлом году.

Весь резерв банк создал под несколько крупных корпоративных клиентов – их больше одного, но меньше 10, уклонился от конкретики Чухлов: заемщики не связаны между собой. «Начав более жесткий разговор с некоторыми клиентами, мы всегда одновременно создаем достаточные резервы на случай сложных ситуаций», – объяснил он подход банка. Имен заемщиков Чухлов не назвал, чтобы не ухудшать ситуацию и не осложнять им жизнь.

Среди проблемных крупных заемщиков банка – структуры арестованного в мае бывшего владельца рухнувшего банка «Югра» Алексея Хотина. Долг структур Хотина Альфа-банк оценивал в $700 млн. После того как в июле 2017 г. ЦБ отозвал у «Югры» лицензию, Альфа-банк практически сразу обратился в суд с требованием досрочно погасить задолженность. Тогда стороны заключили мировое соглашение: структуры Хотина обязались гасить долг в соответствии с графиком, а Альфа-банк должен был прекратить судебные действия. Но в мае этого года Альфа-банк подал в Мещанский районный суд пять исков против Хотина и его компаний – о взыскании по кредитам и договорам поручительства. Банк это объяснял защитой интересов вкладчиков, но, как оказалось потом, заемщик несколько раз нарушил условия мирового соглашения. Иски банка к Хотину были связаны с ситуацией вокруг банка «Югра».

В июне Арбитражный суд Москвы удовлетворил один из исков Альфа-банка к восьми связанным с Хотиным структурам на 16,8 млрд руб. В суде рассматривается еще два иска Альфа-банка к структурам Хотина на общую сумму 23,3 млрд руб. Кредиты структур Хотина в Альфа-банке обеспечены залогом недвижимости, говорил представитель банка.

Еще один проблемный заемщик банка – угледобывающая компания «Краснобродский южный», владеющая угольным разрезом в Кемеровской области. Альфа-банк в апреле обратился в суд с требованием признать должника банкротом: компания задолжала банку 8,5 млрд руб. Сейчас в отношении «Краснобродского южного» введена процедура наблюдения. В ноябре 2018 г. банк отсудил у компании $143 млн по кредиту 2017 г.

«Чистая прибыль Альфа-банка в этом году сократилась из-за резкого роста отчислений в резервы – банку пришлось обесценить часть корпоративного кредитного портфеля, – говорит аналитик Moody’s Семен Исаков. – Валютная переоценка в меньшей степени повлияла на прибыль, чем досоздание резервов». Это скорее разовая история, полагает аналитик: вряд ли в будущем банк продолжит создавать резервы в таком размере.

На прибыль группы в первом полугодии негативно повлияли единовременные расходы на создание резервов по корпоративным кредитам, согласен аналитик Fitch Дмитрий Васильев, но кредитный портфель банка растет, в том числе растут высокорентабельные сегменты розничного кредитования – карты и кредиты наличными. Так что при сохранении приемлемого качества активов в рознице в 2019 г. банк может улучшить показатели совокупного дохода по сравнению с прошлым годом, заключает аналитик.