Чистая прибыль ВТБ сократилась на четверть

После опубликования отчетности акции ВТБ на Московской бирже подешевели на 1,6% до 0,04021 руб. Виктория Бобрович для Ведомостей

Чистая прибыль группы ВТБ в первом полугодии составила 76,8 млрд руб. – это на 23% меньше, чем в январе – июне прошлого года, следует из отчетности госбанка по МСФО. За II квартал ВТБ заработал 30,3 млрд руб., что на 31,6% меньше аналогичного периода годом ранее.

Сократилась чистая процентная маржа и прочие операционные доходы, объяснил в пресс-релизе ВТБ. «Чистая процентная маржа снизилась до 3,3% (против 4,1%) из-за повышения ключевой ставки Центробанком, хотя мы планировали этот показатель на уровне 3,5% по итогам полугодия», – говорит первый зампред правления ВТБ Дмитрий Олюнин. «Но мы ожидаем, что выйдем на значение в 3,5% за счет динамичного роста потребительских кредитов и более быстрого снижения ключевой ставки, чем ожидалось, – эти факторы должны нам помочь компенсировать [падение] во втором полугодии», – сообщил он. Чистые процентные доходы группы в первом полугодии снизились на 10,3% до 213,6 млрд руб.

У банка также есть структурная валютная позиция, которую он не может хеджировать, пояснил Олюнин: укрепление рубля оказало определенное негативное влияние на статью «прочие доходы», которая снизилась в первом полугодии на 50%, составив 12 млрд руб.

У банка есть большой убыток из-за операций с иностранной валютой – около 20 млрд, говорит аналитик S&P Роман Рыбалкин. Второй момент, который повлиял на динамику прибыли, – снижение чистых процентных доходов, подтверждает он: ВТБ во второй половине прошлого года и начале этого достаточно дорого привлекал розничные депозиты, в первую очередь в валюте.

Снижение доходов в первом полугодии банк частично компенсировал сокращением расходов на создание резервов, говорит Олюнин: они уменьшились на 34% год к году и составили 46 млрд руб. Из них 18,6 млрд руб. – резервы по кредитам компаниям, 27,1 млрд – по розничным ссудам.

Чистый комиссионный доход ВТБ вырос в первом полугодии на 4,7% до 44,9 млрд руб.

Розничный портфель кредитов вырос на 10,4% с начала года – до 3,3 трлн руб., портфель кредитов юрлицам, наоборот, снизился на 1,3% до 8,3 трлн руб. Вклады населения и средства компаний в июле выросли на 3 и 8% – до 4,7 трлн и 6 трлн руб. соответственно.

После опубликования отчетности акции ВТБ на Московской бирже к 10.56 мск подешевели на 1,6% до 0,04021 руб. К 12.30 мск цена скорректировалась до 0,0403 руб. (-1,31% к закрытию среды). Индекс Мосбиржи к этому времени вырос на 1% до 2701,67 п.