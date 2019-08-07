Выплата дивидендов и дорогие вклады сократили прибыль Сбербанка

С начала года госбанк заработал 519,7 млрд рублей – на 10,8% больше, чем годом ранее

Андрей Гордеев / Ведомости

В июле Сбербанк заработал 75,5 млрд руб. чистой прибыли, а всего с начала года – 519,7 млрд руб., следует из отчетности госбанка по РСБУ. Это на 10,8% больше, чем за семь месяцев прошлого года.

У госбанка снизился чистый процентный доход – на 1,3% до 718 млрд руб. Выросла стоимость клиентских пассивов, а также повлияла выплата дивидендов, которая привела к снижению доходов от операций на денежном рынке в июле, сообщил Сбербанк.

В начале года банки повышали ставки и на процентную маржу Сбербанка может по-прежнему давить возросшая в тот момент стоимость фондирования, признает аналитик BCS Global Markets Елена Царева. Впрочем, с учетом того, что ЦБ уже дважды снижал ключевую ставку и банки следом тоже переходят к снижению ставок, этот эффект уже должен быть минимальным, полагает она. Вероятно, чистый процентный доход снизился еще и из-за того, что Сбербанк под выплату дивидендов изъял часть ликвидности с денежного рынка и тем самым лишился процентов от этих размещений, говорит Царева.

Сбербанк размещает часть свободной ликвидности на рынке МБК, но этим летом банк платил рекордно высокие дивиденды – 361 млрд руб.: он мог забрать часть средств с рынка, чтобы заплатить акционерам, согласен аналитик Газпромбанка Андрей Клапко. В таком случае процентные доходы от операций на денежном рынке должны скоро восстановиться, ожидает он.

Сбербанк размещал ликвидность на денежном рынке и в июле изъял часть средств, чтобы выплатить дивиденды, за счет чего снизились его процентные доходы, подтвердил представитель банка.

Чистый процентный доход банка стагнирует уже несколько месяцев из-за снижения процентных ставок, говорит аналитик «Атона» Михаил Ганелин: «Если ЦБ продолжит снижать ключевую ставку, не исключено, что этот тренд сохранится, но все будет зависеть от спроса на кредиты». Но в июле на чистый процентный доход действительно могли повлиять и выплаченные дивиденды, признает Ганелин: если допустить, что банк изъял из оборота на денежном рынке все 361,3 млрд руб. дивидендов, его процентная маржа могла от этого потерять до 8–10 б. п.

Чистый комиссионный доход у Сберабнка в январе – июле увеличился на 3,9% до 252,5 млрд руб.

Портфель розничных кредитов госбанка вырос за месяц на 1,4% до 6,76 трлн руб. Это нормальные среднемесячные темпы для банка в этом году, напоминает Клапко: в мае и июне розничный портфель рос примерно на 1,3%. Но в годовом выражении темпы роста, конечно, замедляются – с 25,3% в прошлом году до 20,3% в этом, указывает он: «Это, скорее всего, связано с эффектом высокой базы и насыщением рынка, и кроме того, ЦБ сейчас старается охлаждать рынок потребкредитования».

Портфель кредитов компаниям вырос на 0,2% до 12,7 трлн руб. Корпоративные кредиты выросли впервые с начала года, говорит Ганелин, пусть прирост пока и небольшой – 31 млрд руб. за месяц. Рост, скорее всего, вызван снижением ставок и ростом экономической активности в конце II квартала, полагает он. Повышенные ставки в начале года не способствовали активному кредитованию компаний, поэтому размер погашений мог превышать размер выдач, что и приводило к сокращению портфеля, замечает Клапко. Но Сбербанк предупреждал, что планирует нарастить выдачу кредитов компаниям во втором полугодии, указывает он.

Вклады населения и средства компаний в июле сократились на 0,4% до 13,1 трлн руб. и до 6,96 трлн руб.

Обыкновенные акции Сбербанка на Московской бирже к 14.35 мск подешевели на 0,31% до 225,32 руб. за акцию, индекс Мосбиржи к этому времени вырос на 0,37% до 2693,3 пункта.