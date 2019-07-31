Сбербанк заработал 250 млрд рублей за квартал

Андрей Гордеев / Ведомости

Чистая прибыль Сбербанка за II квартал составила 250,3 млрд руб., следует из его отчетности по международным стандартам. Это на 16,3% больше, чем годом ранее, и на 10,5% выше консенсус-прогноза аналитиков. «Ренессанс капитал» прогнозировал 227 млрд руб., «ВТБ капитал» – 233 млрд руб. Это четверть от триллиона, который банк планирует получить по итогам 2019 г., чистая прибыль за первое полугодие – 476,9 млрд руб.

«Динамичное развитие розничного бизнеса, фокус на расширении кредитования малого и среднего предпринимательства, дальнейшее повышение эффективности за счет совершенствования процессов и устойчивого роста числа пользователей цифровых сервисов обеспечили рентабельность капитала банка на уровне 23,9% в первом полугодии», – приводится в сообщении госбанка цитата зампреда правления Александра Морозова.

Кредитный портфель банка за квартал снизился на 1%, при этом розничный вырос на 4,2% до 7,3 трлн руб. Его доля в портфеле банка достигла 35% против 32% на начало года, отметил представитель банка на телеконференции. Корпоративный же портфель за три месяца снизился на 3,6% до 13,3 трлн руб. – в основном за счет крупных заемщиков, объяснил представитель банка. Повлияло и укрепление рубля, добавил он: «Рублевый портфель растет быстрее, чем валютный. На начало года доля рублевых кредитов в общем портфеле была 75,5%, а сейчас – 77,6%».

Высокая прибыль – в основном результат восстановления резервов по долгу Agrokor после окончания реструктуризации, которое частично прошло в I квартале, отмечает аналитик «Атона» Михаил Ганелин.

У банка вырос чистый процентный (на 4,6% за квартал) и комиссионный доходы (на 13,4% за квартал). «Кроме этого маржа банка, как он и прогнозировал, выросла на 20 базисных пунктов – до 5,41%. В I квартале этот показатель снизился из-за повышения ставок депозитов», – добавляет он.