Калви впервые не проведет собрание инвесторов Baring Vostok

Калви, четырех сотрудников фонда и бывшего предправления банка «Восточный» арестовали в феврале, их обвиняют в хищении из банка 2,5 млрд руб. Евгений Разумный / Ведомости

Следственный комитет России (СКР) отказал основателю инвестфонда Baring Vostok Майклу Калви в его просьбе провести в Москве ежегодную встречу с крупнейшими инвесторами фонда, рассказал «Ведомостям» адвокат Калви Дмитрий Клеточкин. Адвокат Клеточкин сам и подавал ходатайство в СКР в начале сентября.

Майкл Калви проводил встречи с инвесторами 24 года подряд – с момента основания фонда. Безупречную репутацию Майкла Калви публично подтвердили десятки поручившихся за него видных предпринимателей, он находится под домашним арестом, его вина не доказана, в основе его уголовного дела лежит обычный корпоративный спор, считает Клеточкин, а активных следственных действий с ним не проводится.

Калви, четырех сотрудников фонда и бывшего предправления банка «Восточный» арестовали в феврале, их обвиняют в хищении из банка 2,5 млрд руб.

СКР отказал в просьбе, хотя 13 августа вступили в силу подписанные президентом Владимиром Путиным поправки в Уголовно-процессуальный кодекс, которые запрещают помещать под стражу предпринимателей и топ-менеджеров коммерческих организаций, а также немотивированно продлевать срок содержания под стражей, прокомментировал представитель Baring Vostok.

Общее собрание инвесторов фондов Baring Vostok – ключевое мероприятие для инвесторов и партнеров фондов Baring – проводится раз в год в Москве: команда Baring Vostok представляет инвесторам из Европы, Северной Америки, Азии и Ближнего Востока результаты деятельности, стратегию, обзор макроэкономической ситуации и конкурентной среды в России и СНГ. На мероприятие приглашаются специальные докладчики – эксперты в области экономики, макроанализа, инвестиций, а также представители портфельных компаний: они делают обзор стратегии и результатов деятельности.

Существовала объективная необходимость, чтобы Майкл Калви участвовал в ежегодном собрании партнеров фондов Baring Vostok: он старший партнер и играет важную роль в создании и функционировании фондов, писала защита в ходатайстве в СКР: у Калви высокий статус представителя российского, европейского и мирового бизнес-сообщества, признанного в России и во всем мире специалиста по инвестициям и управлению финансами.

Экспертами в прежние годы на собрании фондов Baring Vostok выступали бывший вице-премьер Аркадий Дворкович, ректор Академии народного хозяйства и государственный советник Владимир Мау, главный экономист Goldman Sachs по России и СНГ Клеменс Граф.

Защита Майкла Калви с похожей просьбой к СКР уже обращалась – допустить его к участию в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) с 6 по 8 июня. ФСИН обещала, если СКР даст разрешение, организовать поездку основателя Baring Vostok на ПМЭФ «как надо». Но на ПМЭФ Калви не поехал: СКР отказал.

С 1994 г. фонды Baring Vostok вложили более $2,8 млрд в 80 проектов в России, Казахстане и на Украине: это онлайн-ритейлер Ozon, продуктовый ритейлер «Вкусвилл», группа девелоперских компаний «Эталон», онлайн-кинотеатр ivi, группа «Ренессанс страхование», телекоммуникационный холдинг «Эр-телеком» и проч.

Сотрудник пресс-службы СКР сообщил, что запрос «Ведомостей» рассматривается.