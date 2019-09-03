Калви просит СКР отпустить его на собрание инвесторов Baring Vostok

Он проводил эти собрания в Москве каждый год с момента основания инвестфонда

Сергей Карпухин / ТАСС

Защита основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви подала в Следственный комитет России ходатайство с просьбой разрешить Калви участвовать в ежегодном собрании инвесторов фондов Baring Vostok в Москве 25–26 сентября. «Ведомости» ознакомились с копией документа, его подлинность подтвердил адвокат Калви Дмитрий Клеточкин. Следственные действия сейчас не производятся, так что Калви вполне мог бы участвовать в собрании партнеров фондов, пояснил Клеточкин, напомнив, что сам Калви неоднократно заявлял, что не намерен скрываться и хочет доказать свою невиновность.

Сотрудник пресс-службы СКР сказал, что запрос «Ведомостей» рассматривается.

Сейчас Калви находится под домашним арестом: его, четырех сотрудников фонда и экс-предправления «Восточного» арестовали в феврале, их обвиняют в хищении из банка 2,5 млрд руб.

Только следователь может решить, допустить ли Калви к участию в собрании или нет: теоретически это может произойти и ничему удивляться не надо, говорит партнер FMG Group Михаил Фаткин. А с точки зрения закона, чтобы Калви мог беспрепятственно участвовать в мероприятии, следствию достаточно изменить меру пресечения на любую менее строгую, чем домашний арест: залог, личное поручительство, подписка о невыезде. Это вполне допустимо в данном конкретном случае: граница на замке, продолжать преступную деятельность уже невозможно, а оказывать давление на свидетелей и уничтожать доказательства – поздно. И это было бы правильно с политической точки зрения, добавляет Фаткин.

Уже 25 лет с момента своего основания инвестфонд во главе с Калви собирает ведущих инвесторов из Европы, Северной Америки, Азии и Ближнего Востока на ежегодную встречу в Москве, рассказывает представитель Baring Vostok: именно Калви каждый год проводил эти встречи и его участие в этом году могло бы послать позитивный сигнал международному финансовому сообществу.

Общее собрание инвесторов фондов Baring Vostok – ключевое мероприятие для инвесторов и партнеров фондов Baring и проводится раз в год в Москве, говорится в ходатайстве: команда Baring Vostok на собрании представляет инвесторам результаты деятельности, стратегию, обзор макроэкономической ситуации и конкурентной среды в России и СНГ. На мероприятие, указано там, приглашаются гостевые докладчики – эксперты в области экономики, макроанализа, инвестиций, а также представители портфельных компаний с обзором стратегии и результатов деятельности их бизнеса.

В качестве экспертов в предыдущие годы на конференции фондов Baring Vostok выступал государственный советник России Аркадий Дворкович, ректор Академии народного хозяйства и государственный советник Владимир Мау, главный экономист Goldman Sachs по России и СНГ Клеменс Граф и проч., говорится в документе. Поэтому существует «объективная необходимость» участия Калви в ежегодном собрании партнеров фондов Baring Vostok с учетом должности старшего партнера Baring Vostok и важной роли Калви в «создании и функционировании фондов, его высокого статуса как представителя российского, европейского и мирового бизнес-сообщества, признанного в России и во всем мире специалиста по инвестициям и управлению финансами».

Ранее защита Калви уже просила следователей допустить его на участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) – он проходил с 6 по 8 июня. ФСИН обещала, в случае если следственный комитет даст разрешение, организовать поездку основателя Baring Vostok на ПМЭФ «как надо». Но на ПМЭФ Калви не поехал: следственный комитет на просьбу адвокатов Калви ответил отказом, рассказал Клеточкин.

С 1994 г. фонды Baring Vostok вложили более $2,8 млрд в 80 проектов в России, Казахстане и на Украине. Портфель фондов Baring Vostok составляют такие проекты, как онлайн-ритейлер Ozon, продуктовый ритейлер «Вкусвилл», группа девелоперских компаний «Эталон», онлайн-кинотеатр ivi, группа «Ренессанс страхование», телекоммуникационный холдинг «Эр-телеком» и проч.