Суд отпустил партнера Baring Vostok Дельпаля под домашний арест

Поводом для перевода бизнесмена из СИЗО стало появление у него квартиры в Москве

Владимир Гердо / ТАСС

Мосгорсуд отпустил под домашний арест партнера инвестфонда Baring Vostok француза Филиппа Дельпаля, обвиняемого в хищении 2,5 млрд руб. у банка «Восточный», сообщает «РИА Новости».

Дельпаль находился под арестом с февраля. Сегодня суд рассмотрел жалобу его адвокатов на продление срока содержания в СИЗО.

Прокурор в ходе заседания заявил, что не возражает против перевода Дельпаля под домашний арест, поскольку у фигуранта появилось постоянное место жительства в Москве, сообщили «Открытые медиа». Речь идет о квартире в Денежном переулке. «[Дельпаль] обвиняется в совершении экономического преступления, считаю, избрание домашнего ареста не будет препятствовать расследованию», – добавил представитель обвинения (цитата по «РИА Новости»). Следователь согласился с этими аргументами. Представитель истца, акционера банка «Восточный» Шерзода Юсупова, также не был против домашнего ареста для Дельпаля.

Представитель Baring Vostok назвал решение суда «единственно верным». В то же время он напомнил о других фигурантах дела, которые по-прежнему в СИЗО, хотя «у них есть все основания для изменения меры пресечения на домашний арест». Собеседник «Ведомостей» назвал их содержание под стражей по «надуманному уголовному делу» давлением со стороны истцов – Юсупова и бизнесмена Артема Аветисяна.

Ранее президент Владимир Путин, отвечая на вопрос, почему основателя Baring Vostok Майкла Калви отпустили под домашний арест, а Дельпаля – нет, пояснил, что у первого в отличие от второго есть дом в Москве. В начале июля представитель Baring Vostok рассказал «Ведомостям», что супруга Дельпаля купила квартиру в Москве, чтобы добиться домашнего ареста для бизнесмена. Адвокаты бизнесмена предъявили суду свидетельство о собственности на квартиру на ее имя, суд приобщил его к делу.

Сегодня суд также рассмотрит жалобу защиты на продление меры пресечения Калви. Он был арестован в феврале, но в апреле суд отпустил бизнесмена под домашний арест. Поводом стало то, что у Калви, как выяснили за два месяца следователи, сложились устойчивые социальные связи в Москве, есть недвижимость в городе и постоянное место работы, он занимается благотворительностью, на его попечении находятся трое детей. Позже и Калви, и Дельпалю продлили срок содержания под домашним арестом и в СИЗО соответственно до 13 октября.

По версии следствия, подсудимые причастны к тому, что на балансе «Восточного» вместо прав требований к Первому коллекторскому бюро (ПКБ) на 2,5 млрд руб. оказались 59,9% акций люксембургской International Financial Technology Group (IFTG). Следствие считает, что этот пакет акций стоил 600 000 руб. Но у защиты другие оценки. Вся IFTG стоит $120 млн, а значит, спорный пакет может стоить $70 млн (или порядка 4,5 млрд руб.), заявляли ранее адвокаты Дельпаля. Кроме американца и француза по делу проходят директор по инвестициям Baring Vostok Иван Зюзин, партнер в области медиа Ваган Абгарян, председатель совета директоров Норвик-банка, экс-руководитель банка «Восточный» Алексей Кордичев и гендиректор ПКБ Максим Владимиров.

Фигуранты дела Baring Vostok в суде. Фотографии