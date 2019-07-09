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Супруга Дельпаля из Baring Vostok купила квартиру в Москве ради его перевода из СИЗО

Супруга партнера Baring Vostok француза Филиппа Дельпаля приобрела квартиру в Москве, чтобы добиться домашнего ареста для бизнесмена, сообщил «Ведомостям» представитель Baring Vostok. Басманный суд Москвы 9 июля рассматривает вопрос о продлении содержания в СИЗО Дельпаля и других фигурантов дела Baring Vostok. Накануне суд до 13 октября продлил домашний арест основателю фонда Майклу Калви и признавшему вину бывшему директору банка «Восточный» Алексею Кордичеву.

Адвокаты предъявили суду свидетельство о собственности на квартиру на имя жены Дельпаля и попросили приобщить документ к делу как информацию, способную повлиять на изменение меры пресечения. Судья приобщила свидетельство к делу. Дельпаль содержится в СИЗО с момента ареста в феврале.

Президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме ответил на вопрос о том, почему проходящего по тому же делу Майкла Калви отпустили под домашний арест, а Дельпаля – нет. Путин объяснил, что у первого в отличие от второго есть дом в Москве.

Дельпаль в суде неоднократно заявлял о своей невиновности. Он также отмечал, что будет сотрудничать со следствием и даже готов сдать свой паспорт следователю, если ему изберут другую меру пресечения. Дельпаль указывал, что не собирается уезжать из Москвы, поскольку у него здесь «обширные социальные связи» и в этом городе учатся его дети.

В апреле Дельпаля навещал бизнес-омбудсмен Борис Титов. Он сообщал, что несколько заявлений Дельпаля с просьбой разрешить звонок членам семьи не были удовлетворены. Более того, около трех месяцев с момента ареста к Дельпалю не приходил следователь и с ним не производились никакие следственные действия. В связи с этим защита обвиняемого просила изменить меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест.

Дельпаль – один из шестерых обвиняемых по делу Baring Vostok: им предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). По версии следствия, в результате действий обвиняемых на балансе «Восточного» вместо прав требований к Первому коллекторскому бюро на 2,5 млрд руб. появились 59,9% выпущенных акций IFTG. Реальная стоимость этого пакета акций – 600 000 руб., считает следствие. Дело Baring Vostok было заведено по заявлению миноритария и члена совета директоров «Восточного» Шерзода Юсупова. Дельпаль в суде говорил, что даже не участвовал в голосовании по спорной сделке.