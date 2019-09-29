Однокурсник Путина может быть привлечен к субсидиарной ответственности за банк

Требования связаны с рухнувшим «ОФК банком» и могут достичь 30 млрд рублей

Статья опубликована в № 4909 от 30.09.2019 под заголовком: Однокурсник Путина получил судебный иск

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Экс-руководитель Росалкогольрегулирования Игорь Чуян был крупным совладельцем рухнувшего «ОФК банка», считает один из кредиторов банка Виталий Белоусов / РИА Новости

Один из кредиторов признанного банкротом банка «Объединенный финансовый капитал» (ОФК) – мордовское ООО «Регионстройинком» (РСИ) – подал иск о привлечении к субсидиарной ответственности бывшего председателя совета директоров и владельца 25% акций банка, однокурсника президента России Владимира Путина, партнера адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Николая Егорова. «Ведомости» ознакомились с копией иска, поданного в Арбитражный суд Москвы 20 сентября, ее подлинность подтвердил представитель истца.

Сумма ущерба в иске не указана, РСИ намерен уточнить ее в ходе процесса, говорит представитель компании: максимальная сумма – размер непогашенных требований кредиторов ОФК по завершении конкурсного производства. На 1 августа требования кредиторов банка были 33 млрд руб., а конкурсная масса – 2 млрд руб., сообщал конкурсный управляющий банка – Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Требования самого РСИ к банку составляют 2,8 млрд руб., говорится в иске.